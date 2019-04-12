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OGM 2019 personel alımı ne zaman? 2019 OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2019 yılı için resmi internet sitesinden 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. 2019 yılından Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edecek personel kontenjan sayıları açıklandı. 5 bin personel alınmak üzere, kendi bünyesinde istihdam ettirmek üzere KPSS puanı ile mühendis, orman muhafaza memuru, memur ve şoför alımı yapacak. Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. Peki, OGM 2019 personel alımı ne zaman? 2019 OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları aşağıda...

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Orman Genel Müdürlüğü 2019 personel alımı ne zaman? 2019 OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 5 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. 5 bin personel alınmak üzere, kendi bünyesinde istihdam ettirmek üzere KPSS puanı ile mühendis, orman muhafaza memuru, memur ve şoför alımı yapacak. Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Peki, Orman muhava ce memurunun görev sorumlulukları nelerdir? İşte haberimizin detayları aşağıda...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 
"Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre; 
 
1.200 Mühendis
 
2.700 Orman Muhafaza Memuru
 
800 Memur
 
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır. 
 
Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 
 
Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
 

ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
 
Yönetmelikte yer alan bilgilere göre orman muhafaza memurunun görev ve sorumlulukları şu şekildedir;
 
a) Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,
 
b) Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının,fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının; yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,
 
c) Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,
 
d) Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,
 
e) Görev sahaları dahilinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,
 
f) Görev sahaları dahilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,
 
g) İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,
 
h) Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,
 
k) Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden ve benzeri hizmetlerden sorumludurlar.
Ekip çalışması halinde, ekipte çalışan memurlar müştereken sorumludurlar.

 

 

 

''Her darbe kan kaybıdır, Sudan´ın bunu yaşamasını istemem''

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