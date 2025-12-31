İSTANBUL 5°C / -2°C
Ekonomi

OGM 5 Ocak'a kadar işçi başvurularını alacak

Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 22 geçici ve 4 daimi olmak üzere toplam 26 işçi alımı yapacağını bildirdi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
OGM 5 Ocak'a kadar işçi başvurularını alacak
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere motor imalat bakım ve onarım pozisyonunda 6, otomotiv kaporta işçisi olarak 4, otomotiv elektrikçisi görevinde 6, kaynakçı pozisyonunda 3, motorlu taşıtlar lastik tamircisi görevinde 3 olmak üzere 22 geçici işçi alımı yapılacak.

Ayrıca, OGM taşra teşkilatında motor imalat bakım ve onarım işçisi pozisyonunda 3, otomotiv kaporta işçisi pozisyonunda 1 olmak üzere 4 daimi işçi istihdam edilecek.

Açık iş ilanları bugünden itibaren 5 Ocak 2026'ya kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

  • Orman işçi alımı
  • Tarım Bakanlığı iş ilanı
  • istihdam
  • iş fırsatı

