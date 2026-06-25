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Ekonomi

Öğrenciler tablet alırken nelere dikkat etmeli? Not almaktan ödeve: Doğru tableti seçmenin 5 yolu

Tabletler artık yalnızca video izlemek ya da internette gezinmek için kullanılan cihazlar olmaktan çıktı. Özellikle öğrenciler için not alma, ödev hazırlama, araştırma yapma, sunum oluşturma ve çevrim içi derslere katılma gibi birçok sürecin önemli bir parçası haline geldi. Bu nedenle tablet seçiminde ekran boyutu, kalem desteği, klavye kullanımı ve donanım özellikleri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Öğrenciler tablet alırken nelere dikkat etmeli? Not almaktan ödeve: Doğru tableti seçmenin 5 yolu
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Öğrenciler için doğru tableti seçerken yalnızca teknik özelliklere değil, cihazın günlük kullanım ihtiyaçlarına ne kadar yanıt verdiğine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kalem ve klavyenin kutu içeriğinde yer alması, öğrencilerin ek aksesuar maliyetleriyle karşılaşmadan üretkenliğe başlamasını kolaylaştırıyor.


ÖĞRENCİ TABLETİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellik

Neden Önemli?

Ekran Boyutu

Ders notları, dokümanlar ve çoklu görev kullanımı için geniş çalışma alanı sunar.

Kalem Desteği

El yazısıyla not alma, çizim yapma ve PDF üzerinde çalışma imkanı sağlar.

Klavye

Ödev, proje ve sunum hazırlıklarında yazım konforu sunar.

RAM Kapasitesi

Aynı anda birden fazla uygulamanın akıcı çalışmasına yardımcı olur.

Depolama Alanı

Ders içerikleri, dokümanlar ve projeler için yeterli alan sunar.

Ekran Parlaklığı

Farklı ışık koşullarında rahat kullanım sağlar.

GENİŞ EKRAN ÜRETKENLİĞİ ARTIRIYOR

Tablet kullanımında ekran boyutu önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha büyük ekranlar aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmayı, doküman incelemeyi ve not almayı kolaylaştırıyor. Özellikle eğitim süreçlerinde geniş ekran, öğrencilerin ders içerikleriyle daha rahat çalışmasına yardımcı oluyor.

KALEM VE KLAVYE ARTIK TEMEL İHTİYAÇ HALİNE GELİYOR

Dijital not alma alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte kalem desteği birçok öğrenci için öncelikli özelliklerden biri haline geldi. Benzer şekilde klavye kullanımı da ödev hazırlama, proje geliştirme ve uzun metin yazım süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle kullanıcılar kalem ve klavyeyi ayrı satın almak yerine kutu içeriğinde sunulan çözümlere yöneliyor.

CASPER PAD M10 PRO ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINA YANIT VERİYOR

Casper PAD M10 Pro, öğrencilerin eğitim ve günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi. 12.2 inç büyüklüğündeki ekranı, kutudan çıkan aktif kalemi ve touchpad destekli manyetik klavyeli kılıfıyla not alma, ödev hazırlama ve günlük üretkenlik süreçlerini tek cihazda topluyor.

Casper PAD M10 Pro Teknik Özellikleri

Özellik

Casper PAD M10 Pro

Ekran Boyutu

12.2 inç

Ekran Çözünürlüğü

2400 x 1600 (2.4K WQXGA)

Ekran Oranı

03:02

Yenileme Hızı

90 Hz

Parlaklık

500 nit

İşlemci

MediaTek Helio G100

RAM

8 GB

Depolama Alanı

128 GB

İşletim Sistemi

Android 16

Kalem Desteği

Aktif kalem kutu içeriğinde

Klavye

Touchpad destekli manyetik klavyeli kılıf kutu içeriğinde

Gövde Yapısı

Alüminyum kasa

Kalınlık

7.5 mm

Kullanım Alanları

Not alma, ödev hazırlama, araştırma, sunum hazırlama, günlük kullanım

Hedef Kullanıcı Profili

Öğrenciler, genç kullanıcılar, üretkenlik odaklı kullanıcılar


2.4K çözünürlüğe sahip ekranı ve 500 nit parlaklığı sayesinde farklı ortamlarda rahat görüntüleme deneyimi sunan cihaz, 90 Hz yenileme hızıyla uygulamalar arasında daha akıcı geçişler yapılmasına yardımcı oluyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 8 GB RAM kapasitesi ise ders içerikleri, araştırmalar ve günlük uygulamalar için akıcı bir kullanım sunuyor.

Ürün linki: https://www.casper.com.tr/pad-m10-pro-p-211-10147877

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