Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinde başvuru nasıl yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örgün eğitimdeki 7 milyon üniversiteli gence verdiği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesinin detayları belli olmaya başladı. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği verilecek.

Sabah'ın haberine göre, Örgün öğretimde okuyan 7 milyon üniversiteliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında, vergisiz alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için satış noktalarında özel alanlar oluşturulacak.

Örneğin Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com üzerinden yapılacak satışlarda vergisiz olarak alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için "vergisiz telefon ve bilgisayarlar" gibi özel bir sekme açılacak.

Bu alana tıklayan öğrenciler hangi telefonları ve bilgisayarları vergisiz olarak alabileceklerini görecekler. Böylece öğrencilerin kafasındaki "hangi telefonlar kapsamda" sorusu da giderilecek. Aynı şekilde fiziki mağazalarda da belli stantların bu ürünler için ayrılması planlanıyor.

TELEFON MODELLERİ BELLİ OLDU

Bu arada, teknolojik cihaz desteği ile alınabilecek yerli üretim telefonlar da belli oldu. Türkiye'de Samsung başta olmak üzere 13 yerli ve yabancı marka üretim yapıyor. Bu markalardan 40'tan fazla modelde telefon alınabileceği belirtiliyor. Türkiye'de üretilen ve destek sağlanacak bazı akıllı telefonlar şöyle:

SAMSUNG: A04, A13, A14, A23, A24, M13, M14, M23, M33

XIAOMI (REDMI): 12C, 10, 12, NOTE 12,

GENERAL MOBILE: GM 22 S, GM 22 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 24 Pro

REEDER: S23 PRO MAX

OMIX: X3, X5, X400, X600, X700

CASPER (VİA) : Via M30, Via M30 Plus, Via X30 Plus, Via X30, Via M35, Via F30, F30 Plus

BİLGİSAYARDA DA ONLARCA MODEL GÜNDEMDE

Öte yandan, örgün öğretimdeki gençlere sağlanacak vergisiz bilgisayar desteğinde de çalışmalar devam ediyor. Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modelleri gibi onlarca bilgisayarın dahil olması bekleniyor.

TÜM DETAYLAR CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENECEK

Öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin tüm detaylar, yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuoyuna açıklanacak. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuya ilişkin uygulama yönetmeliği yayımlayacak.

BAŞKASI İÇİN TELEFON ALIMINA BTK FRENİ

Öğrencilerin vergisiz telefonu aldıktan sonraki kullanımları da incelenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), vergisiz telefonu alan öğrencinin gerçekten telefonu kendisinin kullanıp kullanmadığını takip edecek. Böylece, telefona ihtiyacı olmayan kişilerin başkaları için vergisiz telefon almasının önüne geçilecek.

10 GB İNTERNET DE BEDAVA

Vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin yanı sıra öğrencilerin internet ihtiyacı da unutulmadı. Öğrencilere bir yıl boyunca 10 GB internet desteği de sağlanacak.

Yine örgün eğitimdeki üniversiteli öğrenciler, bir hat ile sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt (GB) internet kullanabilecek. Öğrenciler, bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden edinebilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEDİ

Önceki gün Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabayt kota tanımlıyoruz.

Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabayt kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."