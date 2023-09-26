Öğrenciye cep telefonu ve bilgisayar desteğinde ayrıntılar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." dedi.

İNTERNET MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon ve bilgisayar alımı desteğinin yanı sıra örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlanacağını duyurdu.

Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. İmkanları daha da genişleteceğiz." dedi.

18 yaşına giren tüm gençlerimize Genç Kart vereceğiz.



Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek. pic.twitter.com/8sH2ZYYta2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2023

VİVO Y SERİSİ VERGİSİZ TELEFON ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN İLK TERCİHİ OLMAYA ADAY

Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin açıklanması beklenirken, öğrencilerin vergisiz alabileceği telefonlar arasında vivo'nun Türkiye Gebze fabrikasında üretilen Y36, Y35, Y22s ve Y16 modellerinin de yer aldığı belirtildi.

Vivo'dan yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Gelirlerine bakılmaksızın, yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar da dahil olmak üzere 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu uygulamasının şartları ve detaylarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Uygulama kapsamında öğrencilerin vergisiz alabilecekleri telefonlar arasında, vivo'nun üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisi modelleri de yer alıyor. vivo, Y Serisi ürün portföyünde halihazırda Y36, Y35, Y22s ve Y16 modellerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.

VİVO Y SERİSİ, ANDROİD GÜNCELLEME GARANTİSİ İLE GELİYOR



vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y36, Y35 ve Y22s modellerini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Tüketiciler ayrıca seçtikleri vivo telefonlarını myvivoshop.com üzerinden satın aldıklarında 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisine de sahip oluyor.

Y36 İLE DAHA FAZLASINI DEPOLAYIN



Özellikle uzun ömürlü, geniş hafızaya sahip ve güncelliğini koruyan bir telefon arayan kullanıcıların beklentilerine yönelik özellikleriyle dikkat çeken vivo Y36; yüksek performansı, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya özellikleri ile akıllı telefon kullanıcılarının gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak.

Android 13 üzerinde işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinde çalışan vivo Y36, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. Kullanıcılarının daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ile gelen telefonun 256 GB depolama alanı da microSD kartla 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

5000mAh güçlü bataryaya sahip olan vivo Y36, telefonu 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj edebilen 44W FlashCharge ile kullanıcıları telefonları için priz arama derdinden de kurtaracak. 16 MP ön kameraya sahip olan telefonun, ışığı profesyonel bir kamera gibi toplayan 50MP arka ana kamerası ve bu kameraya eşlik eden bir de 2MP derinlik sensörü bulunuyor.

ŞIK VE KALİTELİ TASARIM, GÜÇLÜ PERFORMANS VE UZUN PİL ÖMRÜ: VİVO Y22S



Yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan vivo Y22s, gücünü Qualcomm'un telefonun akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayan sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 680'den alıyor. 50 MP yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde kullanıcılar gece bile başarılı fotoğraflar çekebiliyor, bu fotoğrafları en canlı ayrıntılarla görüntüleyebiliyor.

Güncellenmiş bokeh algoritması sayesinde daha canlı görünen ve daha fazla derinliğe sahip portreler çekmeye olanak veren 2MP Bokeh kamera, 4 cm'ye kadar yaklaşan Makro Kamera, loş ışıkta bile mükemmel netlikte selfie'lere imkân veren 8MP HD ön kamera da cihazın öne çıkan kamera özellikleri arasında bulunuyor. Cihaz 5000 mAh güçlü kapasiteli pili ve AI güç tasarrufu teknolojisi ile, tam şarj edildiğinde 2 güne kadar bekleme veya 21,5 saat çevrim içi HD film akışı veya 9,4 saat yoğun grafikli oyun oynama olanağı sunuyor. 18W Hızlı Şarjı destekleyen telefon, sadece on beş dakika şarj edildiğinde kullanıcılara 258 dakikaya kadar video izleme veya 5 tur oyun oynama imkânı veriyor.

FOTOĞRAFÇILIK İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ HER ŞEY: Y16



Y16; eşsiz camsı dokuya sahip arka kapağı, 2,5D arka kıvrımı, düz çerçevesi ve tüm parçaları mükemmel bir işçilikle bir araya getirilerek rahat bir tutuş deneyimi için özel olarak tasarlandı.

MediaTek P35 sekiz çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilen Y16, kullanıcıların günlük işlerini ve eğlence ihtiyacını kolaylıkla karşılıyor. Telefon, son sistem güncellemesi sonrasında Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği ile 4GB+1GB'dan 4GB + 4GB'a yükseltildi. 64GB ROM kapasitesine sahip Y16'nın belleği, üçlü kart yuvası sayesinde 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Bu sayede kullanıcılar sevdikleri müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yere sahip oluyor. Telefon HD+ (1600×720) çözünürlüğe sahip 6,51 inçlik Halo FullView ekranı ile hem videolar hem de oyunlar için geniş ve çarpıcı bir görüntü sunuyor. 5MP selfie kamerasına sahip olan telefonun 13MP ana kamera ve 2MP makro kameradan oluşan kamera seti yapay zekâ desteği ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yaratıcı çözümlere cevap veriyor.