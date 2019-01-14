Öğretmen maaş zamları 2019'da ne kadar? Öğretmen maaşı hesaplama brüt net ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları 2019'da ne kadar? Kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve ücretli öğretmen maaşları zam oranları yüzde kaç? Öğretmen maaşları enflasyon zammı nasıl hesaplanıyor? E Devlet öğretmen maaşı bordrosu nasıl çıkartılır? İlkokul, ortaokul, lise ve branş öğretmenleri ne kadar maaş alacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 2019 yılı enflasyon zam oranlarının belli olmasıyla birlikte 15 Ocak'ta maaşlarını alacak olan öğretmenlerinde maaş tutarları belli oldu. Milyonlarca öğretmenin internet üzerinden araştırdığı 2019 yılı öğretmen maaş zamları ek ödemeleri net brüt tutarları ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden derledik. 15 Ocak 2019 Salı günü maaşını çeken öğretmenlerin maaşlarına yönelik merak edilenleri derledik. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan kadrolu öğretmenlerin yeni yılda alacakları maaşlar da netleşmeye başladı. Enflasyon verilen açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan 2019 Ocak zammı ile öğretmen maaşlarını belli oldu. 2019 öğretmen maaşları hükumet ve memur sendikaları temsilcileri arasında yapılan görüşmenin ardından netleşti. İşte 2019 yılı zamlı öğretmen maaşları...



2019 YILINDA ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?



15 Ocak'ta tüm memurlar maaşlarını zamlı olarak çekecekler. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden sözleşmeli, kadrolu ve ücretli öğretmenler maaşlarında yaşanacak olan değişikliği merak ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 4. Dönem Toplu Sözleşmede hükumet ve memur sendikalarının temsilciliğinde 2018-2019 yılını kapsayacak olan program görüşüldü. İşveren ve işçi sendikaları arasında yapılan bu görüşmede aylara göre yapılacak olan zamlar belirlendi.



Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştı. Bunun yanında 6 aylık olarak öngörülen enflasyon verilerinin beklentiyi aşması ile enflasyon farkı da bu orana eklenecektir. Yapılan enflasyon tahminleri ile 1/4 öğretmen maaşının 4.908 TL olması gündemde. 2019 yılı öğretmen maaşları Ocak ayı itibariyle yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanması ile netleşmiş oldu.

Binlerce öğretmenin merakla beklediği 2019 öğretmen zamlı maaş oranları belli olmaya başladı. Son açıklanan enflasyon oranlarının ardından gözler yeni yıl için zamlı öğretmen maaşlarına çevrildi.



Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamlarına göre kamuda görev yapan öğretmenler maaşları belli olmaya başladı. Günlerdir 2019 öğretmen maaşları ne kadar olacak sorusunu arayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.









ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI! KAMU ÇALIŞANLARI...



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu. Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi.



TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2019 Ocakta toplam 10.7 zam alınacak.



İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net Maaşları aşağıdaki gibi olacaktır.



Derece Hizmet yılı Aylık Net Maaş



1/4 27 4266 TL

1/3 26 4265 TL

1/2 25 4257 TL

1/1 24 4243 TL

2/3 23 4162 TL

2/2 22 4156 TL

2/1 21 4148 TL

3/3 20 4092 TL

3/2 19 4068 TL

3/1 18 4061 TL

4/3 17 4012 TL

4/2 16 4008 TL

4/1 15 4002 TL

5/3 14 3855 TL

5/2 13 3851 TL

5/1 12 3847 TL



6/3 11 3808 TL

6/2 10 3800TL

6/1 9 3797 TL

7/3 8 3767 TL

7/2 7 3765 TL

7/1 6 3759 TL

8/3 5 3752 TL

8/2 4 3748 TL

8/1 3 3702 TL

9/3 2 3658 TL

9/2 1 3654 TL

9/1 0 3651 TL



2019 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



En düşük memurun maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya çıktı.



Öğretmen (9/1) maaşı 3 bin 174 liradan 3 bin 513 liraya çıktı



2019 EK DERS ÜCRETİ ARTTI!



Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.



2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;



2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,



2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.



Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.



İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.



2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

2019 Ocak: 15.40



2019 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI



*Öğretmen maaşları derecelerine göre enflasyon farkı, aile yardımı, sendika, BES, İlksan vb. kesintiler hesaba katılmayarak verilmiştir.



Derecelerine göre kadrolu öğretmen maaşları:



Derece Hizmet yılı Aylık Net Maaş:



1/4 27 4651 TL



1/3 26 4650 TL



1/2 25 4641 TL



1/1 24 4625 TL



2/3 23 4537 TL



2/2 22 4531 TL



2/1 21 4521 TL



3/3 20 4461 TL



3/2 19 4434 TL



3/1 18 4427 TL



4/3 17 4374 TL



4/2 16 4369 TL



4/1 15 4363 TL



5/3 14 4202 TL



5/2 13 4198 TL



5/1 12 4193 TL



6/3 11 4151 TL



6/2 10 4143 TL



6/1 9 4139 TL



7/3 8 4106 TL



7/2 7 4104 TL



7/1 6 4098 TL



8/3 5 4091 TL



8/2 4 4086 TL



8/1 3 4085 TL



9/3 2 3988 TL



9/2 1 3983 TL



9/1 0 3980 TL









2019 YILINDA YENİ ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞI



2019 yılı içerisinde atanacak olan ve sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerin maaşları 3 bin lira civarında olacak. Yeni yıla 65 bin yeni öğretmen ile girecek olan MEB'de bu sayının 80 bine yaklaşması bekleniyor. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşı ise sözleşme ücreti ile toplu sözleşmede memura verilen oranlar doğrultusunda yapılacak zam ile birlikte;



2019 yılı ilk altı ay sözleşmeli öğretmen maaşı: 3.536,46 TL



2019 yılı ikinci altı ay sözleşmeli öğretmen maaşı: 3.696,89 TL



* Bu tutar bekar, sendikasız ve ilksan, BES gibi herhangi bir kesintisi olmayan öğretmenler içindir ve enflasyon farkı eklenmemiştir.



2019 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?



Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmenler ders saati ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranında zam aldılar. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69'a ulaştı. Mevcut ücretli öğretmen maaşları aşağıdaki gibidir. 2019 yılı maaşları enflasyon verilerinin netleşmesi ile ortaya çıkacaktır.



Ücretli Öğretmenler mevcut maaşları şu şekildedir;



120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:



– Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL



– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL



132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:



– Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL



– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL



*Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlar da ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.



EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?



Ek ders ücretleri 2018 Ocak, 2018 Temmuz, 2019 Ocak verileri kadrolu, ücretli ve sözleşmeli öğretmenler için şu şekildedir;



Kadrolu ve Ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti:



- 2018 Ocak: 12.80 TL



- 2018 Temmuz: 13.90 TL



- 2019 Ocak: 16.81



Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti:



- 2018 Ocak: 11.00 TL



- 2018 Temmuz: 11.95 TL



- 2019 Ocak: 14.45