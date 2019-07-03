Öğretmen maaşı 2019 ne kadar? Temmuz 2019 öğretmen maaşı zammı yüzde kaç oldu?

‘2019 öğretmen maaşı ne kadar? Temmuz 2019 öğretmen maaşı zammı yüzde kaç oldu? Öğretmen maaşları ne kadar oldu?’ sorularına açıklanan son dakika enflasyon rakamlarının ardından yanıt aranıyor. Enflasyon TEFE TÜFE 2019 rakamlarını açıklanmasıyla birlikte son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte merak edilen konularda birisi de öğretmen maaşlarının zammı oldu. En düşük öğretmen maaşı olan, göreve yeni başlayan 9/1 derece kademeli öğretmen maaşı ile en üst derece olan 1/4 kademe dereceli öğretmen maaşı arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Bu yıl öğretmen maaşlarına 2019 Temmuz ayında enflasyon farkı artışı da yapılması ihtimali yüksek görülüyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak. Buna göre memur kadrosuna giren öğretmenlere de yüzde 6 oranında zam yapılacak. Aynı zamanda ek ders ücretleri de arttı. İşte öğretmen maaşı haberleri..

2019 TEMMUZ AYI ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayı zamlı öğretmen maaşı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.Buna göre memur kadrosuna giren öğretmenlere de yüzde 6 oranında zam yapılacak.

2019 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ ARTTI

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

İşte enflasyon zammını da koyunca 2019 Ocak Öğretmen Net ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

2019 Ocak: 15.40

YILIN İLK BEŞ AYINDA ENFLASYON

TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti. Mayıs-Haziran aylarına ilişkin toplam enflasyon artışı sıfırdan (0) yüksek çıkarsa, ücretlere 1 Temmuz itibariyle enflasyon farkı artışı yapılacak.