Öğretmenlere müjde! Eğitim neferlerine minnet kampanyası geliyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında, Türk Telekom işbirliğiyle eğitim camiasına özel iletişim avantajları sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda öğretmenler ve Bakanlık personeli, 5 GB'den 50 GB'ye kadar farklı internet paketleri, 500 dakikadan 2 bin dakikaya kadar konuşma süresi ve 1000 SMS içeren uygun fiyatlı tarifelerden yararlanabilecek. Tarifeler, aylık 180 liradan başlayan fiyatlarla sunulacak.

Kampanyadan yararlanacak öğretmenler ve personel, tarifelerini aşım ücreti olmadan kullanabilecek. İnternet, dakika veya SMS hakları tükendiğinde ise ek paketlerle hizmetlerini sürdürebilecek.

Ayrıca tarifeler kapsamında "Tarifem Yurt Dışında" servisi ile 1. bölge ülkelerinde ilk 3 gün ücretsiz kullanım, WhatsApp üzerinden sınırsız mesajlaşma ve dosya gönderimlerinde ücretsiz kullanım, 12 ay Muud üyeliği, e-dergi aboneliği, ArayanıBil servisi gibi avantajlar da sağlanacak.

Öğretmenler ve Bakanlık personeli, bir yakınlarını referans göstererek kampanya avantajlarından onların da faydalanmasını sağlayabilecek.

MEB'in ülkenin geleceği için çalışan öğretmenlere duyulan şükranı ifade etmek üzere başlatılan "ÖğretmenİZ-Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası", sürekli geliştirilen ve yenileri eklenen işbirlikleriyle devam edecek.