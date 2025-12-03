OKA'dan Orta Karadeniz'e büyük dönüşüm hamlesi: Yeşil dönüşüm standartları geliyor

Mali destek programlarından uluslararası girişimlere, büyük ölçekli merkezi programlardan analiz ve strateji çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürüten OKA, imalat sanayinden turizme, yenilenebilir enerjiden kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda bölgenin gelişim ivmesini artırıyor.

Kuruluşundan bu yana kadın odaklı kalkınmayı temel çalışma alanlarından biri haline getiren OKA, kadınların üretimde, girişimcilikte ve teknolojik dönüşümde daha görünür olmasını sağlayan bütüncül bir model geliştirdi. Bu kapsamda verilen eğitimler, teknik destekler, kurum ortaklıkları ve girişimcilik faaliyetleri sayesinde kadınların mesleki becerilerinin güçlendiği kapsamlı bir gelişim ekosistemi oluşturuldu. Kalkınma Ajanslarının 2025 yılı teması çerçevesinde ortaya çıkan bölgesel başarı hikâyeleri, söz konusu modelin etkisini daha da görünür hale getirdi.

Kadın istihdamını artırmak amacıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Ajans koordinasyonunda hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, bölgenin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne önemli katkı sundu. Nisan ayında düzenlenen açılış töreniyle başlayan eğitimlerde kadın mühendisler dört hafta boyunca yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm alanlarında kapsamlı bir programdan geçerken, saha uygulamaları ve sanayi örnekleriyle desteklenen eğitimler kadın mühendislerin mesleki yetkinliklerini artırdı. Katılımcılar ayrıca YODA Analizi Eğitimi ile işletmelerde sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlayabilecek bilgi ve beceriler edindi. Eğitim sürecini tamamlayan kadın mühendisler, Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki beş işletmede toplam on hafta süren saha uygulamalarına katıldı. Programın sonunda bazı katılımcılar bölgedeki organize sanayi bölgelerinde, Samsun Model Fabrika'da ve özel sektör işletmelerinde istihdam edildi. Eylül ayında düzenlenen mezuniyet töreninde, ikinci dönem Kadın Mühendis Okulu'nun lansmanı yapılırken farklı mühendislik bölümlerinden seçilen 17 yeni aday programın yeni dönemine dahil edildi.

Kadın istihdamı ve girişimciliğini desteklemeye yönelik bir diğer önemli çalışma ise Kuzeyin Dijital Yıldızları programı oldu. Üç ay süren eğitim sürecinde Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan 50 kadın, uluslararası standartlara göre hazırlanan iş analizi, veri analizi, veri görselleştirme ve güncel dijital araçlar üzerine kapsamlı bir müfredattan yararlandı. Hem çevrim içi hem de yüz yüze formatlarda yürütülen eğitimler; liderlik, öz denetim, vizyon oluşturma ve mentorluk görüşmeleriyle zenginleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 44 kadın sertifika almaya hak kazanırken, bazı katılımcılar bilişim, sağlık, eğitim ve imalat gibi farklı sektörlerde istihdam edildi. Program, dijital alanda kariyer hedefleyen kadınlar için TR83 Bölgesi'nde önemli bir kilometre taşı oldu.

Sanayide sürdürülebilir dönüşümü destekleyen OKA, bölgedeki organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ne uyumunu hızlandırmak amacıyla İl Valilikleri ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliğiyle önemli bir dönüşüm programı başlattı. Nisan–Ekim 2025 döneminde düzenlenen eğitimlerde bölgedeki 21 organize sanayi bölgesinin yönetimlerine çevre ve enerji yönetim sistemleri, kalite yönetimi ve entegre iç tetkik alanlarında kapsamlı eğitimler verildi. Yerel paydaşların geniş katılımıyla düzenlenen "Yeşil OSB ile Sanayide Dönüşüm Webinarı"nda sürecin tüm aşamaları ele alınırken, eğitimlerin ardından OSB yönetimleri kendi belgelendirme altyapılarını oluşturmaya başladı. Çorum OSB yıl bitmeden Enerji Yönetim Sistemi denetimini tamamlayarak süreçte önemli bir aşama kaydetti. Programın 2026 yılında su ayak izi ve sera gazı raporlaması modülleriyle devam etmesi planlanıyor.

OKA, aynı zamanda bölgenin uluslararası tanıtımını güçlendirmek amacıyla Körfez ülkelerinden turizm acentelerini ağırlayan önemli bir etkinliğe imza attı. THY ve TGA iş birliğiyle düzenlenen programda Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen 23 turizm acentesi temsilcisi, 22–26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Orta Karadeniz'in doğal, kültürel ve gastronomik değerlerini yerinde inceledi. Şahinkaya Kanyonu, Amasya şehir merkezi, Boraboy Gölü, Kapıkaya ve Ayvacık Baraj Göleti gibi öne çıkan destinasyonlarda gerçekleştirilen tanıtım turları kano, tekne ve yamaç paraşütü gibi deneyimlerle desteklendi. Programın son gününde düzenlenen B2B buluşmada bölgeden yaklaşık 100 turizm profesyoneli Körfez ülkelerinden gelen acentelerle bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Organizasyon, hem ulusal basında hem de Körfez ülkelerinin medya mecralarında geniş yer buldu.