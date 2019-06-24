Oku doktor ol, okuma ev al! 720 bin liraya tıp

Geçtiğimiz hafta sona eren Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın ardından bu kez de öğrenci ve aileleri tercih heyecanı sardı. ÖSYM’nin sınav sonuçlarını açıklamasının ardından öğrenciler geleceklerini şekillendirecek meslekleri edinmek için üniversite tercihlerini yapacak. Tercihlerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ayında yapılması beklenirken, Vakıf Üniversiteleri’nin de 2019-2020 yılı ücretleri açıklandı. Yüzde 100, 75, 50 ve 25 oranlarında başarıya göre burs veren vakıf üniversitelerinin burssuz bölümlerinin fiyatları ise İstanbul’un lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor. Bu yıl da geçmiş senelerde olduğu gibi tıp fakültesi ücretiyle tüm bölümleri geride bıraktı. Acıbadem Üniversitesi’nde tıp fakültesi eğitimi almanın yıllık bedeli 120.000 TL olarak ilan edilirken, bu okulda 6 yıllık eğitim sonucunda doktor olmanın bedeli 720.000 TL’ye ulaştı. Öte yandan Koç Üniversitesi’nde de aynı bölümün ücreti yıllık 105.500 TL olarak belirlenirken, Koç’ta doktor olmanın bedeli 633.000 TL’ye ulaşıyor.

DİŞ EĞİTİMİ EL YAKIYOR

Yine çok tercih edilen mesleklerden diş doktoru olmanın yıllık eğitim öğretim bedeli ise Yeditepe Üniversitesi’nde yıllık 85.000 TL. Beş yıl süren eğitim için ödenecek toplam bedel ise 425 bin TL. Altınbaş Üniversitesi’nde ise aynı bölümün yıllık ücreti 64.500 TL, toplam bedel ise 322.500 TL’yi buluyor. Öte yandan çok tercih edilen inşaat, endüstri, gıda mühendisliği gibi alanlarda ise eğitim ücreti Koç Üniversitesi’nde yıllık 76.500 TL. Dört yıllık eğitim için ödenecek bedel bu üniversitede 306 bin TL’yi bulurken, yıllık ücreti 55.000 TL olan Sabancı Üniversitesi’nde ise mühendislik eğitim için 4 yıllık bedel 222.000 TL.

AŞÇILIK 33 BİN TL

Hukuk fakülteleri açısından pek çok alternatif yer alırken bu bölüm için Bahçeşehir Üniversitesi’nde yıllık 60.400 TL yıllık ücret isteniyor. 5 yıla çıkacak eğitimin toplam bedeli ise 302 bin TL’yi bulurken, aynı eğitim Aydın Üniversitesi’de yıllık 54.000 TL toplamda ise 270.000 TL oluyor. Bilgi Üniversitesi’nde yıllık 40.500 TL olan işletme eğitimini almak 162.000 TL olurken, Antalya Bilim Üniversitesi’nde gastronomi bölümünün yıllık ücreti 33.000 TL.

iLK MAAŞ 6 BiN TL

Bu bölümleri tercih edecek gençlerin mezun olduktan sonra aylık kazançları ise 4 bin TL’den başlıyor. Yeni mezun olmuş bir öğretmen ayda 4.247 TL kazanırken, doktor maaşı 6.568 TL, araşıtrma görevlisi 5.347 TL, Avukat 5.377 TL, bankacı 3.000 TL, gazeteci ise 2.500 TL maaş alıyor.