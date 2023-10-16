İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8817
  • EURO
    29,4062
  • ALTIN
    1720.8
  • BIST100
    8028.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Olpak'tan üyelerine indirim çağrısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Olpak'tan üyelerine indirim çağrısı
ABONE OL

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadele çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nail Olpak, "Gerek ülkemiz gerekse küresel ekonomik piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürütülen enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımızın reel sektöre yönelik indirim çağrısını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Makroekonomik istikrarın en önemli adımı olarak gördükleri enflasyonla mücadelede iş dünyasının desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Mücadeleden taviz vermeden gerek indirim gerekse fiyat artışlarını durdurma adımlarına, 98 kurucu kuruluşumuz ve 152 iş konseyimizin büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıyan fiyat istikrarının sağlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm üyelerimizi, kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.