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Ekonomi

Olumsuz hava koşullarında Marmaray'dan toplu taşımaya büyük katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına yetişen Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde konulan ek seferlerle 392 bin yolcu daha taşındığını bildirdi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Olumsuz hava koşullarında Marmaray'dan toplu taşımaya büyük katkı
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Uraloğlu yazılı açıklamasında, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul'u etkisi altına alan sisli hava durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini anımsattı.

Söz konusu tarihlerde bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi sonucu boğazdan geçmek isteyen yolcuların Marmaray'a yöneldiğine işaret eden Uraloğlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz geçişlerinde Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar için, TCDD Taşımacılık tarafından ek seferler konuldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray yetişti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferleri olduğunu belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray'da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul'un toplu ulaşımına çözüm üretildi." bilgisini verdi.

Metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray ile Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapıldığını vurguladı.

Uraloğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray'da, bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcunun seyahat ettiğini, günlük yolcu rakamlarının 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldığını aktardı.

- MARMARAY'DA YÜK TAŞIMACILIĞI DA YAPILIYOR

Marmaray'ın Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı da sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sadece yolcu değil yük taşımacılığının da yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor."

  • Marmaray
  • Abdulkadir Uraloğlu
  • toplu taşıma

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