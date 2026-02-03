OMNEX 2026'da ''Umman-Türk Gecesi'' düzenlendi

AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı" kapsamında düzenlenen gecede, Türkiye ve Umman'ın kültürel mirası katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Umman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Al-Rawas katıldı.

Alana kurulan özel stantlarda, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü gastronomi ürünleri ile Umman'ın geleneksel lezzetleri bir araya geldi. Gecenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de halk oyunları gösterileri oldu.

Türkiye'den gelen ekiplerin sergilediği zeybek gibi yöresel danslar izleyicilerden büyük alkış alırken, Ummanlı ekipler de geleneksel müzikleri eşliğinde dans gösterisi yaptı.

Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Hekimoğlu, burada yaptığı konuşmada, fuara Türkiye'nin "onur konuğu" olarak davet edilmesinin Umman'ın Türkiye'ye dost ve kardeşçe bakışının kıymetli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ticari faaliyetlerin yanı sıra yöresel etkinliklerin de programda yer almasının oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, "Sanıyorum kültürel olarak da ilk kez böyle bir faaliyet düzenleniyor. Burada bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

- "BUGÜN, TÜRKİYE-UMMAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DEVRİN BAŞLANGICI OLACAK"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise daha önce Umman'a gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin bilgi vererek, Umman ile Türkiye arasında güçlü bağların bulunduğunu ifade etti.

Dünyada gücü elinde bulunduran merkezlerin kötülükleri büyüttüğü zor zamanlarda, iyilerin ittifakını büyütmek için Türkiye ile Umman'ın yakınlaşması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulümler büyürken eğer iyiler el ele, kol kola vermezlerse, sırt sırta gelmezlerse, birbirlerine güvenip birbirlerini desteklemezlerse bu kötülükleri durdurmak mümkün olmayacak. Bugünden sonra Türkiye-Umman ilişkilerinde yeni bir devrin başlangıcı olacağını görüyorum."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete de bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağladığını dile getirerek, OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı'nın olumlu sonuçlarının çok yakında alınacağını söyledi.

Umman-Türk Ortak İş Konseyi Umman Tarafı Başkanı Şeyh Salim bin Abdullah er-Ravvas ise iki ülke arasındaki işbirliğinin yıllardır sürdüğüne dikkati çekerek, Türk iş insanlarına Umman'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gecenin sonunda, Umman Ticaret Odası Başkanı Al-Rawas, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a etkinliğin anısına tablo hediye etti.

OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, 4 Şubat'a kadar devam edecek.