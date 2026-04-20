  İstanbul'da kura heyecanı! ''Ev Sahibi Türkiye'' başlıyor
İstanbul'da kura heyecanı! ''Ev Sahibi Türkiye'' başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul etabı başlıyor. 100 bin konut için kura çekimi 25 Nisan Cumartesi yapılacak. 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında düzenlenecek kura töreniyle hak sahipleri belirlenirken, on binlerce vatandaşın gözü İstanbul'da olacak.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağında kura takvimi netleşti. İstanbullu vatandaşların büyük bir merakla beklediği 100 bin konutluk dev projede kura çekimleri, 25 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

İstanbul'un konut ihtiyacına ve deprem direncine büyük katkı sunması beklenen projenin kura süreci, 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura maratonu, 25 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı geniş kapsamlı bir törenle başlatılacak.

TESLİMLER EN GEÇ 2 YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK

81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin en büyük payını alan İstanbul'da, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına hız verilecek. Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.

"KİRALIK KONUT" MODELİ İÇİN DE İNŞAATLAR BAŞLADI

Sosyal konut satışının yanı sıra İstanbul'daki yüksek kira sorununa çözüm getirmek amacıyla geliştirilen "kiralık konut" modeli için de düğmeye basıldı.

TOKİ eliyle yürütülen çalışma kapsamında, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacak olan kiralık konutların inşasına başlandığı bildirildi.

  • sosyal konut
  • İstanbul etabı
  • kura çekimi

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

