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Ekonomi

Ön çalışmalar ele alındı! 34 milyon avroluk proje

Sierra Leone'de kalkınma açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilen güneş enerjisi projesi için 34 milyon avro ayrıldı.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 07:38 - Güncelleme:
Ön çalışmalar ele alındı! 34 milyon avroluk proje
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Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin, kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırmak amacıyla 34 milyon avroluk bir güneş enerjisi projesi hayata geçireceği bildirildi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sierra Leone Büyükelçisi Jacek Jankowski ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkede 34 milyon avroluk "Salone Off-grid Renewable Energy Acceleration Initiative" (SOGREA) adlı projenin ön çalışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Bio, görüşmede yaptığı açıklamada, projeyi kapsayıcı kalkınma açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

"Enerjiyi halka ulaştırmak temel bir ihtiyaç. Bu proje, ortaklarımızla olan güven ilişkimizin bir göstergesi." ifadelerini kullanan Bio, enerji düzenlemeleri için gerekli yasal zeminin oluşturulacağını kaydetti.

AB, Sierra Leone Hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, 2027 yılına kadar ülke genelinde 5,2 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine sahip mini şebekeler kurulacak.

Yaklaşık 60 kırsal yerleşim yerindeki 25 bin hane ve 2 bin 800 işletmenin temiz ve sürekli elektriğe kavuşması hedefleniyor.

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