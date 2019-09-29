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Onarım ile ekonomiye 60 milyon dolar katkı

Hasar gören parçayı yenisi ile değiştirmek yerine tamir etme yöntemini uygulayan Auto King, bugüne kadar ekonomiye 60 milyon dolar katkı sağladı. Değiştirilen parçalarını çoğunun ithal olduğunu belirten şirketin satış direktörü Kıraç “Memnuniyet oranımız yüzde 99.7” dedi. 

  • KAAN ZENGİNLİ
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Türkiye’de 45 ilde 54 servis merkezi ile hizmet veren Auto King, 2002 yılında bu yana uygulamada olan ‘Parça Onarımı’ hizmeti ile ülke ekonomisine 60 milyon dolarlık katkı sağladı. Hasarlı araçların parçalarını değiştirmeyerek tamir eden şirket, ithalatın da önüne geçmiş oldu. Böylece onarılan parçalar sayesinde hem araç sahipleri hem de sigorta şirketleri kara geçmiş oldu. Auto King Satış ve Pazarlama Direktörü Erkan Kıraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mobil Parça Onarımı sayesinde, parçanın direk olarak değiştirilmesinden kaynaklı oluşan çok büyük maliyetleri ortadan kaldırdık. Bunu yanı sıra yeni bir alışkanlık sağlayarak parçaların öncelikle onarılması yönünde yeni ve büyük bir pazar yarattık. Rakam vermek gerekirse yılda 250 bin adet hasarlı parçayı mobil sistemde onardık ve sigorta şirketlerinin yaklaşık yıllık 60 milyon dolar tasarruf sağlamasına yardımcı olduk. İkinci el araç satışlarında, değişim yerine onarım gören araçların satışları orijinal parçalar değişmediğinden değer kaybına uğramadı” dedi. 

MEMNUNİYET YÜZDE 99 

Türkiye’de 20 sigorta şirketinin ‘Auto King Mini Onarım’ hizmetini poliçelerinde sunduklarını söyleyen Erkan Kıraç “Yaklaşık 3 milyon adet kasko poliçesinde sigortalılara standart bir destek ürünü olarak sunuyoruz.  Bugüne kadar 3.5 milyon sigortalı istifade etti. Hizmet alan sigortalıların genel müşteri memnuniyeti oranı yüzde 99.7 gibi çok yüksek bir seviyeye ulaştı ki bu bizim için çok kıymetli” açıklaması yaptı. 

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