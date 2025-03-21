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Ekonomi

Onaya sunulacak! Yunanistan Türkiye için 1 yıl uzattı

Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik adalarda kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığını açıkladı. Uygulamayı Nisan 2026'ya kadar uzatan karar Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacak.

IHA21 Mart 2025 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Onaya sunulacak! Yunanistan Türkiye için 1 yıl uzattı
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Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adayı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını 1 yıl uzattığı, listeye 2 adanın daha eklendiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yunanistan, Türk vatandaşlarına 10 ada için başlattığı kapıda vize uygulamasının süresini 1 yıl daha uzattı. Uygulamanın uzatılmasının Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulacağı, daha sonra sürenin resmen Nisan 2026'ya kadar uzatılacağı belirtildi. Ayrıca başlangıçta 10 adadan oluşan listenin Patmos ve Semadirek adalarını da kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi. Komisyonun, söz konusu planın 1 yıldır başarıyla uygulanmasını memnuniyetle karşıladığı ve iki halk arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik olumlu katkısını takdir ettiği aktarıldı.

10 ADAYA KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Mart 2024'te uygulamaya konulan düzenlemeyle bugüne kadar Türk vatandaşlarına Rodos, Kos, Sisam, Midilli, Sakız, Leros (İleryoz), Simi, Limni, Kalimnos ve Meis adaları için 100 binden fazla vize verildi.

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