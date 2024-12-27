Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Mücahid, Türkiye ve Filistin arasındaki ticaret hacminin artmasının önemine işaret ederek, "Türkiye'den ağırlıklı olarak tahıl, çelik ve gübreye ihtiyacımız var. Çelikle ilgili olarak Filistin için her yıl ihtiyaç duyulan tahmini miktarın en az 1 milyon ton olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türk ve Filistinli iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Mücahid, toplantıdan sonra AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Filistin-Türk İşbirliği Konseyi olarak büyük delegasyonla Türkiye'de bulunduklarını, iki ülkenin özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiğini ifade etti.

Yaptıkları görüşmelerde birçok konunun ele alındığını aktaran Mücahid, "En önemli konu, Türkiye ve Filistin arasındaki ticaret. Türkiye, Filistin'e çok yakın bir ülke. İki ülke arasında iyi irtibat var. Türk mallarının Filistin'de iyi marka değeri var." dedi.

Mücahid, toplantı kapsamında yaptıkları görüşmelerde Filistin özel sektörünün ihtiyaçlarının da ele alındığını belirterek, Türkiye'den Filistin'e yapılan demir, çelik ve çelik türevlerinin ihracatının önemine işaret etti.

Filistin'de Gazze'de savaşın yakın zamanda bitmesini umduklarını ifade eden Mücahid, özellikle Filistin'in kuzeyinde yer alan Cenin sanayi bölgesinde büyük yatırımlar yapmak için nasıl işbirliği yapabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Mücahid, toplantıda ikili ticaretin karşılaştığı sorunların ele alındığını aktararak, dünyada çok iyi üne sahip Filistin hurmalarının kotasının artırılması ve 41 tarım ürününün gümrükten muafiyete dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye ve Filistin arasındaki ticaretin artmasının önemine işaret eden Mücahid, "Türkiye'den ağırlıklı olarak tahıl, çelik ve gübreye ihtiyacımız var. Çelikle ilgili olarak Filistin için her yıl ihtiyaç duyulan tahmini miktarın en az 1 milyon ton olduğunu düşünüyorum. Tahıllar için yılda 700 bin tona ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi buğday." dedi.

Mücahid, Filistinliler için önceliğin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Her şeyden önce Türkiye hükümetinin ve halkının siyasi desteğini takdir ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTMASINI ARZU EDİYORUZ"

Filistin Müteahhitler Birliği Başkanı Ahmed Halil İbrahim Kadi de Türkiye'nin Filistin için önemli ticaret partneri olduğunu söyledi.

Türk ürünlerinin Filistin pazarında önemli yere ve büyüklüğe sahip olduğunu aktaran Kadi, "Özellikle inşaat alanında Türkiye'den aldığımız mallar Filistin'deki sektör ve inşaat sektörü için çok önemli kaynak." ifadesini kullandı.

Kadi, Türkiye'den Filistin tarafına ihraç edilen Türk çeliği, Türk ürünleri ve inşaat sektöründe yer alan malzemelerin önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin artmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Ekonomi Konseyi aracılığıyla verimli yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kadi, Türk halkı ve Türk hükümetinin Filistin'in yeniden imarı konusunda inşaat endüstrisi alanında büyük yardımlarda bulunduğunu da bildirdi.

Kadi, toplantı kapsamında bugün imzalanan protokollerin Türk ihracatçılarına, Filistin ve Türk iş dünyasına fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.