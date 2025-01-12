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Ekonomi

Önemli adım atıldı! Yerli ve milli NAVTEX hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX (Navigational Telex) mesajlarının yayınlanmaya başlandığını belirterek, 'Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu.' ifadesini kullandı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Önemli adım atıldı! Yerli ve milli NAVTEX hazır
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen NAVTEX'i devreye aldıklarını bildirdi.

Sistemin, denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumuyla ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma olanağı sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin ASELSAN ile imzalanan sözleşme doğrultusunda iki faz olarak gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Uraoğlu, projenin ilk fazı olan Operasyon Merkezi ve NAVTEX istasyonlarının kurulumunun Mayıs 2023'te başladığını anımsatarak, "2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 2025'in sonunda tamamlanacak ikinci fazda ise üç istasyonun modernizasyonunun gerçekleştirileceğini ifade etti.

- TEHLİKELİ VE ACİL DURUMLARDA HAYATİ ÖNEMDE

NAVTEX'in, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası 518 kHz ve ulusal 490 kHz frekans bandında metin mesajları gönderebildiğini aktaran Uraloğlu, sistemin denizcilerin güvenli seyir yapabilmesi için önemli bilgilere erişim sağladığını bildirdi.

Uraloğlu, duyuruların Türkiye'deki 4 NAVTEX istasyonundan yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sistem denizcilere kurtarma operasyonları veya tehlikeli durumlar için acil durum mesajları, fırtına ve benzeri durumlar için meteorolojik uyarılar, sahil güvenlik ve kanal durumu gibi seyir uyarıları, denizcilik ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır. NAVTEX mesajları, otomatik alıcı cihazları ile deniz araçlarında alınıyor ve alıcılar, önceden belirlenen bölgelerdeki tüm önemli mesajları almak için sürekli olarak bu verileri dinliyor. Proje kapsamında yapılan güncellemelerle yeni altyapıyla daha güvenli, verimli ve hızlı bir NAVTEX hizmeti sağlanıyor."

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