  • Önemli eşik geride kaldı: Türkiye'nin enerji gücü 75 bin megavatı aştı
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir eşiği geride bıraktığını bildirdi.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 11:45


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi, 75 bin 615 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62'ye ulaştı.

75 BİN MEGAVATI AŞTI

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkati çekerek, rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata çıktığını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneşin payının yüzde 20,3'e, rüzgarın payının yüzde 11,9'a yükseldiğini belirterek, "Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu." bilgisini paylaştı.

Geçen ay sonu itibarıyla toplam kurulu güç içindeki yerli kaynakların payının yüzde 71,5 olduğunu ifade eden Bayraktar, kurulu gücün 87 bin 90 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu bildirdi.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bayraktar, bu yıl yatırım tutarı 4 milyar dolar olan, toplam 3 bin 800 megavat kurulu gücündeki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını başarıyla tamamladıklarına işaret ederek, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir potansiyele sahibiz. Her yıl bu alanda en ez 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide gücümüze güç katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklarını merkeze almanın ve yerlileştirme hamlelerinin artırılmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, "Hayata geçirdiğimiz her bir megavat yatırım, bizi 'enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kasımda elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle:

Kaynaklar

Kurulu güç (MW)

Pay (%)

Hidroelektrik

32.294

26,5

Güneş

24.669

20,3

Doğal Gaz

24.236

20,0

Rüzgar

14.546

11,9

Yerli Kömür

11.475

9,4

İthal Kömür

10.456

8,6

Biyokütle

2.348

1,9

Jeotermal

1.758

1,4

Toplam

121.782

100

  • yenilenebilir enerji
  • Türkiye
  • Alparslan Bayraktar


