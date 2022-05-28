İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2022 Cumartesi / 27 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,192
  • EURO
    17,4658
  • ALTIN
    965.283
  • BIST100
    2438.84
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Önemli gelişme! Togg'da kilit aşamalardan biri daha tamamlandı
Ekonomi

Önemli gelişme! Togg'da kilit aşamalardan biri daha tamamlandı

Türkiye'nin otomobil Togg'dan heyecanlandıran bir haber geldi. Togg'un ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği açıklandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin Otomobili ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. Parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.

Togg Gemlik tesislerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Togg hesabından yapılan yeni paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı.

Buna göre, parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.

Yılın son çeyreğinde seri üretime geçilecek

Öte yandan, Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.