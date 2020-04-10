Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! OPEC'ten anlaşma çıktı

DHA 10 Nisan 2020 Cuma 09:11 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:24

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı.

Üretim kısıntısına karşı çıkan Meksika'nın da katılımının gerektiği çağrısı yapan OPEC+ Grubu, diğer üreticilerden de toplam 5 milyon varillik kısıntı bekliyor.

OPEC ve piyasa verileri, Covid-19 nedeniyle büyük ölçüde duran hava ulaşımı ve seyahat yasaklarının etkisiyle küresel petrol talebinin günde 30 milyon varil daraldığını gösteriyor.

OPEC+ Grubu toplantısında varılan anlaşmaya göre, üretim kısıntısı Mayıs ve Haziran aylarında sürecek. Cuma günü de sürecek görüşmeler sonucunda, OPEC+ Grubu dışındaki üreticilerin de günde toplam 5 milyon varil kısıntıyı kabul etmeleri bekleniyor.

Petrol üretim kesintisine dair görüşmeler bugün devam edecek. Suudi Arabistan, G20 ülkeleri enerji bakanları telekonferansı düzenleyecek.

Toplam olarak şu ana kadar görülmemiş bir miktar olan günde 15 milyon varil kesintinin petrol arzını talep ile aynı seviyeye indirmesi ise pek mümkün görünmüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise üretimi düşürecek bir uzlaşıya destek vermek yerine, dünyadaki arz fazlası sorununu çözmesi için Suudi Arabistan'ı tehdit etti.

Trump, düşen fiyatlar nedeniyle ABD'nin petrol üretiminin gerilemiş olduğuna dikkat çekerek ABD petrol endüstrisine gereken yardımı vermemesi halinde Riyad'a yaptırım ve ek gümrük vergileri getireceğini ifade etti. Beyaz Saray ise ardından Trump'ın Rusya ve Suudi Arabistan devlet başkanlarıyla konuştuğunu açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) yetkililer ve Rusya krizin boyutu göz önüne alındığında tüm petrol üreticilerinin kesintilere katılması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın baş müzakerecilerinden ulusal varlık fonunun başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'a yaptığı açıklamada, "OPEC+ dışındaki üreticilerin aldığımız önlemleri uygulayacağını düşünüyoruz, bu durum yarın, G20 toplantısı sırasında gerçekleşebilir" dedi.