OPET ile Cem Yılmaz 15 yıl sonra yeniden birlikte

Özkan DEMİR / İstanbul 11.02.2020 14:18 - Güncelleme: 11.02.2020 14:18

Türkiye genelindeki 1600’ü aşkın istasyonu, ürün ve hizmetleri, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile akaryakıt sektöründe değişimin ve yeniliğin öncüsü olan OPET, sanatçı Cem Yılmaz ile 15 yıl sonra bir kez daha bir araya geliyor. “OPET Yapar Her Şey Değişir” sloganıyla müşteri memnuniyeti odaklı projelere imza atan OPET ile sanatçı Cem Yılmaz arasındaki işbirliği Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Cem Yılmaz ile OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin katıldı.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, toplantıda yaptığı konuşmada, OPET’in, akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif hizmetler ve toplumsal ihtiyaçlardan yola çıkarak oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini koruduğunu söyledi. Ağca, “Bir akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde müşterilerimizin hayatında kalıcı bir yere sahibiz. Çünkü müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine yönelik uygun koşulları hazırlıyor ve sektörde yapılamayanları yapıyoruz. Aldığımız geri bildirimlerle mevcut standartlarımızı koruma ve üzerine çıkma hedefiyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. “2019 yılında akaryakıt dağıtım pazarında en yüksek büyümeyi gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 19’un üzerine çıkardık” şeklinde devam eden Ağca, 2020 yılında OPET’in yüzde 4 büyüyerek, yüzde 19.5’luk pazar payına ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Cem Yılmaz ile 15 yıl önce yaptıkları işbirliğinin OPET markasının yükselişinde büyük etkisi olduğunu ve tüm Türkiye’nin konuştuğu bir reklam kampanyasına imza attıklarını dile getiren Ağca, “Cem Yılmaz ile markamızın birçok ortak noktası var. Cem Yılmaz da markamız gibi vizyoner ve yenilikçi bakış açısına sahip ve değişimin öncüsü olarak Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri. Cem Yılmaz ile geçmişte oluşturduğumuz güçlü bağı bu kez günümüzün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurguluyoruz. Bu yeni işbirliği ile ana stratejilerimizle uyumlu başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Ağca, “Faaliyetlerimizde ülkemiz, müşterilerimiz ve sektörümüz için daha farklı ve daha çağdaş ne yapabiliriz diye düşünüyor, odak noktamıza bu soruyu alıyoruz, böyle baktığımızda ise OPET hep daha fazlasını sunan ve fark yaratan marka olarak yoluna sağlam adımlarla devam ediyor” dedi.

OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ise kampanyanın detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: “OPET yapar, her şey değişir” markamızın yeni sloganı… Bu slogan markamızı çok başarılı bir şekilde özetliyor. OPET kurulduğu günden bu yana ülkemiz akaryakıt sektörünü dönüştürüyor çünkü OPET gerçekten insan odaklı ve sosyal bir marka… Tüketicilerimize tüm mesajlarımızı bu slogan üzerinden vereceğiz. Cüneyt Bey’in de aktardığı gibi bugün OPET sayesinde hepimizi mutlu eden tuvalet standardına sahibiz. Bu dönüşüm hikayesi, son yıllarda kadın istihdamına katkı sunan Kadın Gücü Projesi ile başka bir dönüşüm hikayesi içeriyor. Keza OPET’in marketçilikteki yeni lansmanı Ultramarketler de bambaşka bir dönüşüm hikayesi… Bu hikayelerimizi, OPET’in neleri değiştirdiğini anlatmak için tarihimizin en kıymetli noktalarından biri olan, ülkemiz reklamcılık tarihinin de en başarılı izlerinden olan 2005 dönemimizi kerteriz aldık. Sevgili Cem Yılmaz’la tam 15 yıl sonra 2’nci dönem çalışmaya başlamamızın sebebi bu dönüşüm hikayesini geçmişten geleceğe taşımak. Geçtiğimiz 15 senede değişmeyen tek şey olan müşteri memnuniyetindeki liderliğimizi nasıl sürdüreceğimizi, önümüzdeki 2 yıllık dönemde ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli sanatçıların başında gelen sevgili Cem Yılmaz ile anlatacağız.”

Cem Yılmaz ise OPET ile bir gönül bağı olduğunu altını çizerek “OPET Yapar Her Şey Değişir” diyerek söze başladı ve şöyle konuştu: “Bir ürünü, hizmeti tanıtırken eğer özgüvenli bir marka ile çalışıyorsanız bu çok önemli bir konfor ve bir mutluluk. OPET ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler hep bu özgüvenin eseri oldu. Muhatabını ciddiye alan bulunduğu sektöre değer katan, standart belirleyen profesyonellerle çalışmak beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. OPET az ile yetinmeyen çalışkan insanların markası.15 yıl sonra tekrar birlikte olmak benim için bir gurur vesilesi… Her şeyi değiştirmeye geliyoruz.”

İmza töreninde iki yıl boyunca OPET reklamlarında yer alacak olan Cem Yılmaz’la basın toplantısına özel olarak çekilen ve geçmişle bugün arasında köprü kuran film de gösterildi. “Asfalt ağladı… Alırım anahtarını… Araba konuştu” gibi hala çok konuşulan repliklere gönderme yapan filmde Rahmi Koç Müzesinde sergilen GITT (Güzel İnsan Taşıma Taşıtı) ve Mike da yer alıyor. Basın toplantısı, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve Cem Yılmaz tarafından işbirliğine ilişkin imzaların atılmasıyla sona erdi.