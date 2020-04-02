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Ekonomi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe ayırdı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 'Kovid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı' kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat için 5 milyon lira bütçe ayırdı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:44
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ORAN'dan yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, ORAN'ın 31 Mart 2020 tarihi itibari ile "Kovid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı"nı ilan ettiği aktarıldı.

Program kapsamında koronavirüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ORAN tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta uygulanacak programın toplam bütçesinin 5 milyon lira olduğu ifade edildi.

Detaylı bilgiye, www.oran.org.tr ve https://kagm.sanayi.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabileceği aktarılan açıklamada, hazırlanan programın öncelikleri, "Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi." olarak sıralandı.

Programa, valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölge müdürlükleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri, ceza infaz kurumu iş yurdu müdürlükleri, il ve ilçelerde faaliyet alanında en üst kurum niteliğindeki diğer kamu kurumları, serbest bölge müdürlükleri, pandeminin önlenmesinde aktif görev alan STK'ler, teknopark yönetici şirketleri, iş geliştirme merkezleri, TR72 bölgesinde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler başvurabilecek.

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