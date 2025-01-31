Bangladeş'in ordusu için Türkiye'den satın aldığı TRG-230/300 roket sistemlerini teslim aldığı bildirildi. Bangladeş ordusunun yakın zamanda Türkiye'den 18 adetten fazla TRG-230 ve TRG-300 çoklu roketatar sistemi aldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu satın almanın Bangladeş ordusunun topçu yeteneklerini önemli ölçüde geliştireceği belirtildi.

BANGLADEŞ ORDUSU TÜRKİYE'DEN TRG-230/300 ROKET SİSTEMLERİNİ TESLİM ALDI

Roketlerin Türk savunma sanayisi devi Roketsan tarafından geliştirildiği belirtilen açıklamada, orduların savaş alanındaki ateş gücünü ve esnekliğini iyileştirmek için tasarlandığı aktarıldı.

Belçika basını, Bangladeş'in Türkiye'den satın aldığı roketlerin teslimatını gündemine aldı. Roketlerin orduların topçu yeteneklerini önemli ölçüde artırarak ateş gücünü ve savaş alanı esnekliğini iyileştirdiğini vurgulayan Belçika basını, roketlerin teknik özelliklerine ilişkin "TRG-230/300 KAPLAN füze sistemlerinin bileşenleri, 6x6 arazi aracı olan Kamaz 65224 şasisi üzerine monte edilmiştir. Bu şasi, roketatarlar için sağlam ve güvenilir bir platform sağlayarak çeşitli arazilerde hareket kabiliyeti sunar. TRG-230 ve TRG-300 sistemleri, düşman topçuları, komuta merkezleri ve stratejik tesisler dahil olmak üzere çeşitli hedefleri vurmak için birden fazla roket fırlatma yeteneğine sahip olmaları nedeniyle hassasiyetleri ve etkinlikleriyle bilinir." dedi.

Roketlerin 120 kilometreye kadar mesafeleri olduğuna değinen Avrupa basını haberinde, "TRG-230 sistemi 30 ila 70 kilometrelik bir menzil için tasarlanmıştır, TRG-300 ise 120 kilometreye kadar mesafeleri hedefleyebilir ve bu da onları hem kısa hem de uzun menzilli saldırılar için etkili hale getirir. Bu sistemler, füze teslimatında yüksek doğruluk sağlayan gelişmiş rehberlik ve hedefleme teknolojileriyle donatılmıştır. TRG-230 ve TRG-300 sistemleri, Roketsan'ın dünya çapındaki silahlı kuvvetlere modern, güvenilir ve yüksek performanslı topçu çözümleri sağlama konusundaki devam eden taahhüdünün bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

"ALANINDA BANGLADEŞ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ BÜYÜYEN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİ YANSITIYOR"

Bu satın almanın Bangladeş ve Türkiye'nin savunma iş birliğini de yansıttığı belirtilen haberde son olarak şu ifadelere yer verildi;

"Bu gelişme, özellikle topçu ve füze sistemleri alanında Bangladeş ve Türkiye arasındaki büyüyen savunma iş birliğini de yansıtıyor. Bu iş birliği, ikili bağları güçlendiriyor ve Bangladeş Ordusunun ulusal güvenliğini korumak için gerekli olan son teknolojiyle donatılmaya devam etmesini sağlıyor. TRG-230/300 roket sistemlerinin teslimatı, Bangladeş Ordusu için topçu kabiliyetlerini ve bölgesel savunma duruşunu iyileştirme hedefleri doğrultusunda stratejik bir gelişmeyi temsil ediyor."