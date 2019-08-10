Organ naklinde 7’de 1 fiyat ile sağlık veriyoruz
Türkiye’nin sağlık turizmindeki atakları hız kesmeden devam ediyor. VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdür Dr. Bulutçu, “Dünyanın en çok ülkesine uçan THY sayesinde sağlık turizmi gelişti. Dünyada 575 bin dolara yapılan karaciğer naklini biz 82 bin dolara yapıyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Sağlık turizmi alanındaki payını artırmak isteyen Türkiye, hem fiyatlarında ABD ve Avrupa’ya göre 6 kata varan ucuzluk hem de başarı oranındaki yükseklik nedeniyle başta organ nakli olmak üzere, önemli ameliyatlar için ilk tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Öte yandan Türk Hava Yolları’nın dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olmasının avantajı da sağlık sektörüne büyük katkı sunuyor. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutçu, Türkiye’nin sağlık turizminin her alanda büyük gelişme kaydettiğini belirtti. Özellikle akreditasyon konusunda ön planda olduğumuzu anlatan Bulutçu “Türkiye sağlık turizminde yükselen bir pazar. Personel ve teknoloji yatırımı her geçen gün artıyor, verilen sağlık hizmetleri pazardaki çıtayı yükseltiyor.Uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Joint Commission International’dan en çok hastane akreditasyonu alan ilk 5 ülkeden biriyiz. Kaliteli sağlık hizmetini yurtdışına göre, özellikle Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha uygun maliyetlerde sunuyoruz. Türk Hava Yolları’nın yıllar içerisinde direkt uçuşlarını arttırmış olması ve Dünya’da en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olmasının sağlık turizmine katkısı çok büyük “dedi.
ÇITAYI YUKARI ÇEKTİ
Şehir hastanelerinin de sağlıktaki çıtayı yukarı çektiğini anlatan Bulutçu, şunları söyledi: “Günümüzde şehir hastanelerinin Avrupa ve Amerika ile boy ölçüşecek düzeyde bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Şehir hastaneleri özel sektörle yarışır düzeyde modern standartlara sahip. Şehir hastaneleri sayesinde, Türkiye ülke olarak uluslararası arenada çok daha fazla söz sahibi olacak. Sağlık turizmi konusunda aynayı kendimize tuttuğumuzda, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak, Amerikan Hastanesi’nin de kişiye özel tedavi programlarıyla bölgedeki referans merkezlerinden biri haline geldiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Daha önce bizden hizmet almış yakınlarının geri bildirimleri doğrultusunda hastaların bizi tercih ettiğini görüyoruz.”
BODRUM HASTANESi iLE TURiST ARTACAK
Sağlık turizmi için gelen hastaların ve yakınlarının Türkiye’yi de gezdiğini ifade eden Dr. Bulutçu “Gelecekte daha fazla otelin, sağlık turizmi için özel hastanelerle afiliye olacağını öngörüyorum” dedi. Bulutçu, Bodrum’da yeni açtıkları 24 polikliniğe sahip hastanenin de sağlık turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.
ABD’DE AMELiYAT 3 KAT MASRAFLI
Sağlık ihracatı ile Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında 80. sırada yer aldıklarını da ifade eden Dr. Bulutçu “Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları olarak 2017 yılından itibaren Uluslararası Hasta Programımız (UHP) Koç Healthcare markası altında faaliyet gösteriyor. 2019 yılının ilk yarısında da uluslararası hasta sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzd e10 artış göstermiştir. Hastaların son yıllarda onkoloji, genel cerrahi, nöroşirürji ve organ nakli gibi daha komplike ve nitelikli hizmetler için bize başvuruyor” dedi.
CAZİBE MERKEZİYİZ
Türkiye’nin sağlık turizminde cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bulutçu “Ana sebebi kaliteli sağlık hizmetlerini, kalifiye sağlık profesyonelleriyle Dünyadaki çoğu ülkeye göre uygun tedavi maliyetleri ile sunmamız. Amerika Birleşik Devletleri’nde karaciğer nakli olan bir hasta ortalama olarak 575 bin dolar civarında bir fatura ile karşılaşırken, geçen yıl kurmuş olduğumuz Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde söz konusu miktardan 6-7 kat daha (82 bin dolar) uyguna sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayabiliyor. Ortalama olarak Avrupa’daki ameliyatlar Türkiye’deki aynı ameliyata göre 2 kat daha masraflı. Amerika’da ise bu oran 3 katını aşıyor” dedi.
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