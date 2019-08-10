Organ naklinde 7’de 1 fiyat ile sağlık veriyoruz

Sağlık turizmi alanındaki payını artırmak isteyen Türkiye, hem fiyatlarında ABD ve Avrupa’ya göre 6 kata varan ucuzluk hem de başarı oranındaki yükseklik nedeniyle başta organ nakli olmak üzere, önemli ameliyatlar için ilk tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Öte yandan Türk Hava Yolları’nın dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olmasının avantajı da sağlık sektörüne büyük katkı sunuyor. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutçu, Türkiye’nin sağlık turizminin her alanda büyük gelişme kaydettiğini belirtti. Özellikle akreditasyon konusunda ön planda olduğumuzu anlatan Bulutçu “Türkiye sağlık turizminde yükselen bir pazar. Personel ve teknoloji yatırımı her geçen gün artıyor, verilen sağlık hizmetleri pazardaki çıtayı yükseltiyor.Uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Joint Commission International’dan en çok hastane akreditasyonu alan ilk 5 ülkeden biriyiz. Kaliteli sağlık hizmetini yurtdışına göre, özellikle Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha uygun maliyetlerde sunuyoruz. Türk Hava Yolları’nın yıllar içerisinde direkt uçuşlarını arttırmış olması ve Dünya’da en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olmasının sağlık turizmine katkısı çok büyük “dedi.

ÇITAYI YUKARI ÇEKTİ

Şehir hastanelerinin de sağlıktaki çıtayı yukarı çektiğini anlatan Bulutçu, şunları söyledi: “Günümüzde şehir hastanelerinin Avrupa ve Amerika ile boy ölçüşecek düzeyde bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Şehir hastaneleri özel sektörle yarışır düzeyde modern standartlara sahip. Şehir hastaneleri sayesinde, Türkiye ülke olarak uluslararası arenada çok daha fazla söz sahibi olacak. Sağlık turizmi konusunda aynayı kendimize tuttuğumuzda, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak, Amerikan Hastanesi’nin de kişiye özel tedavi programlarıyla bölgedeki referans merkezlerinden biri haline geldiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Daha önce bizden hizmet almış yakınlarının geri bildirimleri doğrultusunda hastaların bizi tercih ettiğini görüyoruz.”