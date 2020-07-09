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Ekonomi

ORSAM Ekonomi Çalışmaları Direktörü Recep Yorulmaz: Türkiye tedarik zincirinde ön plana çıkabilir

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Ekonomi Çalışmaları Direktörü Recep Yorulmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin güçlü altyapısıyla ürün tedarik zincirinde önemli bir alternatif olabileceğini söyledi. Yorulmaz “Dolayısıyla ürün tedarikinde Türkiye, Çin'e bir alternatif olarak ön plana çıkabilir. Orta Doğu ülkeleri de bunun ilk pazarı olabilir.' ifadelerini kullandı.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:38
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Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19'un, bölge ülkelerinin ekonomilerini arz ve talep açısından ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Yorulmaz, "Özellikle tedarik zinciri anlamında dünya ekonomisinin Çin'e bağımlı yapısı krizin boyutunu artırdı." dedi.

Dünyada tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi noktasında bir telaşın ortaya çıktığına dikkati çeken Yorulmaz, Türkiye'nin güçlü altyapısıyla ürün tedarik zincirinde bölgede önemli bir alternatif olabileceğini vurguladı. Yorulmaz, Türkiye'nin en büyük avantajlarından birisinin kriz zamanlarında “hemen adapte olabilme yeteneği” olduğuna işaret ederek, “Dolayısıyla ürün tedarikinde Türkiye, Çin’e bir alternatif olarak ön plana çıkabilir. Orta Doğu ülkeleri de bunun ilk pazarı olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ticaret açısından her yere ulaşmaya çalışması gerektiğini anlatan Yorulmaz, "En azından ekonomi kartını her yere eşit bir şekilde uygulamamız lazım ki kazanabilelim.” şeklinde konuştu.

Kovid-19 sonrası dönemin, Türkiye için parlak gözüktüğünü belirten Yorulmaz, sağlık turizmi ve savunma sanayisinde Türkiye'nin öne çıktığı bir dönemin yaşandığını kaydetti. Yorulmaz, sağlık turizminde en önemli pazarın Orta Doğu olduğunu ancak bu bölgeyle sınırlandırılmaması gerektiğinin altını çizerek, ülkeyi bu anlamda bir numara yapacak adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

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