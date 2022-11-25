İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6347
  • EURO
    19,4292
  • ALTIN
    1050.17
  • BIST100
    4834.97
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Orta Asya su kaynaklarının yüzde 60'ına sahipler: Türkiye bizimle aynı noktada
Ekonomi

Orta Asya su kaynaklarının yüzde 60'ına sahipler: Türkiye bizimle aynı noktada

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Eşrefcan Gulov, ülkesinin suyla ilgili küresel çalışmalarını anlattı. Gulov, suyla ilgili küresel çalışmalarda Tacikistan'ın önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirterek, 'Bu konu, bizim için çok önemli çünkü Orta Asya'nın su kaynaklarının yüzde 60'ı Tacikistan'da bulunuyor.' dedi. Gulov, Türkiye'nin de Tacikistan'la su konusunda aynı noktada durduğunu söyleyerek, ülkesinin su konusunda BM'ye sunduğu tasarıları onaylayan ilk ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti.

AA25 Kasım 2022 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Orta Asya su kaynaklarının yüzde 60'ına sahipler: Türkiye bizimle aynı noktada
ABONE OL

Gulov, Hollanda ve Tacikistan'ın Ankara büyükelçiliklerince Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi'nde gerçekleştirilen "BM 2023 Su Paneli"nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin BM nezdindeki girişimleriyle su konusunda çeşitli kararlar alıp adımlar attığını dile getiren Gulov, Ankara'da gerçekleştirilen panelin yine Tacikistan ile Hollanda'nın eş başkanlığında yapılacak BM Su Konferansı 2023'ün hazırlık toplantılarından olduğunu söyledi.

Gulov, Tacikistan'ın su konusunu dünyada savunan öncü ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu konu, bizim için çok önemli çünkü Orta Asya'nın su kaynaklarının yüzde 60'ı Tacikistan'da bulunuyor." dedi.

Ülkesinin başkenti Duşanbe'de haziranda yüksek düzeyli "Duşanbe Su Süreci Konferansı"nın düzenlendiğine işaret eden Gulov, "Tacikistan'ın girişimleriyle 2025, 'Buzulların Korunması Uluslararası Yılı' ilan edildi. 1971-2020 döneminde buzullar, yaklaşık yüzde 30 oranında eridi. Bu, çok tehlikeli bir durum. Birçok ülkede insanlar suya ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 2,5 milyar insanın temiz içme suyuna erişimi yok." diye konuştu.

Gulov, Türkiye'nin de Tacikistan'la su konusunda aynı noktada durduğunu söyleyerek, ülkesinin su konusunda BM'ye sunduğu tasarıları onaylayan ilk ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade etti.

- TACİKİSTAN, BM SU KONFERANSI 2023'ÜN EŞ BAŞKANI

Tacikistan, dünyada su konusunda çalışmalar yapan ülkeler arasında öne çıkıyor, ilkinden 50 yıl sonra ikincisi yapılacak "BM Su Konferansı 2023"ün de eş başkanlığını yürütüyor.

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında önemli yer tutan su konusunda küresel çapta adımlar atan Tacikistan, özellikle önemli temiz su kaynağı olan buzullarla ilgili öncülük ettiği kararlarla dikkati çekiyor.

Tacikistan'ın girişimleriyle 2016'da BM Genel Kuruluna gelen "Sürdürülebilir kalkınma için su" kararları, 177 ülkenin onayını aldı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 6 maddesi de suyla ilgili maddeler olarak öne çıkıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.