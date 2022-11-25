Orta Asya su kaynaklarının yüzde 60'ına sahipler: Türkiye bizimle aynı noktada

Gulov, Hollanda ve Tacikistan'ın Ankara büyükelçiliklerince Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi'nde gerçekleştirilen "BM 2023 Su Paneli"nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin BM nezdindeki girişimleriyle su konusunda çeşitli kararlar alıp adımlar attığını dile getiren Gulov, Ankara'da gerçekleştirilen panelin yine Tacikistan ile Hollanda'nın eş başkanlığında yapılacak BM Su Konferansı 2023'ün hazırlık toplantılarından olduğunu söyledi.

Gulov, Tacikistan'ın su konusunu dünyada savunan öncü ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu konu, bizim için çok önemli çünkü Orta Asya'nın su kaynaklarının yüzde 60'ı Tacikistan'da bulunuyor." dedi.

Ülkesinin başkenti Duşanbe'de haziranda yüksek düzeyli "Duşanbe Su Süreci Konferansı"nın düzenlendiğine işaret eden Gulov, "Tacikistan'ın girişimleriyle 2025, 'Buzulların Korunması Uluslararası Yılı' ilan edildi. 1971-2020 döneminde buzullar, yaklaşık yüzde 30 oranında eridi. Bu, çok tehlikeli bir durum. Birçok ülkede insanlar suya ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 2,5 milyar insanın temiz içme suyuna erişimi yok." diye konuştu.

Gulov, Türkiye'nin de Tacikistan'la su konusunda aynı noktada durduğunu söyleyerek, ülkesinin su konusunda BM'ye sunduğu tasarıları onaylayan ilk ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini ifade etti.

- TACİKİSTAN, BM SU KONFERANSI 2023'ÜN EŞ BAŞKANI

Tacikistan, dünyada su konusunda çalışmalar yapan ülkeler arasında öne çıkıyor, ilkinden 50 yıl sonra ikincisi yapılacak "BM Su Konferansı 2023"ün de eş başkanlığını yürütüyor.

BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında önemli yer tutan su konusunda küresel çapta adımlar atan Tacikistan, özellikle önemli temiz su kaynağı olan buzullarla ilgili öncülük ettiği kararlarla dikkati çekiyor.

Tacikistan'ın girişimleriyle 2016'da BM Genel Kuruluna gelen "Sürdürülebilir kalkınma için su" kararları, 177 ülkenin onayını aldı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 6 maddesi de suyla ilgili maddeler olarak öne çıkıyor.