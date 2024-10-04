İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2565
  • EURO
    37,801
  • ALTIN
    2927.24
  • BIST100
    8903.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Orta Asya ülkelerinden 'nükleer enerji' adımı

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan enerji bağımsızlığını elde etmek, ekonomik büyümeyi desteklemek ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla nükleer enerjiyi geliştirmeye yöneliyor.

AA4 Ekim 2024 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Orta Asya ülkelerinden 'nükleer enerji' adımı
ABONE OL

Nüfusun arttığı Orta Asya ülkelerinde son yıllarda nükleer enerji konusu sıklıkla tartışılıyor.

Bölgenin hızla gelişen iki ülkesi Kazakistan ile Özbekistan, nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik somut kararlar alıyor.

Halihazırda Özbekistan, düşük güçlü nükleer enerji santrali inşa etme yönünde adım atarken Kazakistan, ülkede tam kapasiteli nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesi konusunda halkın kararını almak için bu pazar referanduma gidiyor.

Yeni Nükleer İzleme Enstitüsüne (NNWI) göre, Orta Asya ülkelerinin nükleer enerji üretiminde ana ham madde olan uranyumun zengin kaynaklarına sahip olması bu bölgede nükleer enerjinin geliştirilmesini daha da cazip hale getiriyor.

Orta Asya'nın lider ekonomisi Kazakistan için ise nükleer enerji santrali ülkenin gelecekteki enerji güvenliğini sağlaması açısından "tek çözüm" olarak değerlendiriliyor.

2060'a kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen ve şu anda elektriğin yüzde 70'ini kömürle çalışan termik santrallerde üreten Kazakistan için nükleer enerji santrali ayrıca önem kazanıyor.

NNWI Orta Asya Şubesi Danışma Kurulu Başkanı Baurjan İbrayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda bölgede Özbekistan'ın nükleer ünitelerin inşasına ilişkin anlaşma yaptığını, Kırgızistan'ın da nükleer santral inşasına ilişkin bir niyet bildirisi imzaladığını belirtti.

İbrayev, Kazakistan'ı çevreleyen tüm ülkelerin ya nükleer enerjiye sahip olduğunu ya da nükleer enerji yaratma niyetinde olduklarını ifade etti.

Kazakistan'ın komşu ülkelerle kıyasla nükleer enerjiyi üretme alanında yetkinliğinin daha güçlü olduğuna işaret eden İbrayev, ham uranyum ihracatında dünyada birinci olan ülkede aynı zamanda ulusal nükleer merkezi ile nükleer fizik enstitüsünün faaliyet gösterdiğini ve bu alanda iyi bir kadro yetiştirme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

- "KAZAKİSTAN İÇİN İSE NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Kazakistan Atom Endüstri Geliştirme Birliği Başkanı Aldiyar Toktarov, Orta Asya ülkelerinin nükleer enerjiye yönelmelerinin en büyük nedenlerinden birinin de enerji bağımsızlığını sağlamak olduğunu kaydetti.

Toktarov, "Kazakistan için ise nükleer enerji santrali hayati önem taşıyor desek çok da abartmış olmayız. Çünkü şu anda giderek artan bir tüketime bağlı olarak elektrik sıkıntısı yaşıyoruz ve termik santraller de eskidi." diye konuştu.

Nükleer enerjinin küresel bir trend haline geldiğini ve 6 Ekim'de yapılacak nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik referandumdan olumlu sonuçlar elde edilmesini temenni ettiğini aktaran Toktarov, "Böylece biz de nükleer enerji geliştiren ülkelerin arasında yerimizi alırız." ifadesini kullandı.

  • nükleer enerji
  • orta asya
  • Orta Asya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.