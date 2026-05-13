Orta Doğu gerilimi Almanya'da fiyatları tırmandırdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, toptan eşya fiyat endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,3 arttı.

Nisan ayında kaydedilen yüzde 6,3'lük yıllık artış, Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Destatis, nisandaki fiyat artışlarının ana nedeninin İran ve Orta Doğu'daki çatışmalar olduğunu, bu durumun özellikle enerji ürünleri ve ham madde fiyatlarını yukarı çektiğini vurguladı.

Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesi dünya piyasalarında petrol fiyatlarını yükseltirken Almanya'da petrol ürünleri maliyeti nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 37,3 arttı.

Petrol ürünlerindeki fiyatlar nisanda marta göre de yüzde 12,7 yükseldi.

- METAL VE KİMYASAL ÜRÜNLERDE SERT YÜKSELİŞ

Nisanda toptan eşya fiyat endeksini yukarı taşıyan diğer önemli kalemler demir dışı cevherler, metaller ve yarı mamul metal ürünleri oldu.

Bu gruptaki fiyatlar geçen yılın nisan ayına göre yüzde 40,2 arttı.

Ayrıca çiçek ve bitki toptancılığında yüzde 9,3, kimyasal ürünlerde ise yüzde 7,3'lük yıllık artış kaydedildi.

Buna karşın bazı ürün gruplarında fiyat düşüşleri görüldü.

Süt, süt ürünleri, yumurta ile katı ve sıvı yemeklik yağların toptan fiyatı geçen yıla göre yüzde 7,8, kahve, çay, kakao ve baharat ürünlerinin fiyatı ise yüzde 7,5 geriledi.

- ENFLASYON 2024 BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Toptan eşya seviyesindeki maliyet artışları, gecikmeli olarak tüketici fiyatlarına da yansıdı.

Almanya'da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9'a ulaşarak 2024 yılının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu yükselişte, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyatlarındaki yüzde 10,1'lik artış belirleyici olurken, gıda fiyatları da yüzde 1,2 yükseldi.