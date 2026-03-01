Orta doğu gerilimi: Borsa kapanacak iddialarına Bakan Şimşek'ten net mesaj

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladığı açıklamasını alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Şimşek, "Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.