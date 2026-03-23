İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3226
  • EURO
    51,2881
  • ALTIN
    6239.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Orta Doğu krizi dünya ekonomisini vurdu! ECB'den net mesaj: Müdahaleye hazırız
Orta Doğu krizi dünya ekonomisini vurdu! ECB'den net mesaj: Müdahaleye hazırız

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Orta Doğu'daki çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekerek para politikasının ilk şokları sınırlamakta yetersiz kalabileceğini söyledi.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, İspanyol gazetesi El Mundo'ya verdiği röportajda, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerini ve bankanın yol haritasını değerlendirdi.

Para politikasının, söz konusu çatışmaların büyüme ve enflasyon üzerindeki ilk şok etkilerini durdurmakta yetersiz kalacağını vurgulayan de Guindos, "Ancak ECB durumu yakından izliyor. Eğer fiyat artışları beklentilere yerleşir ve 'ikinci tur etkileri' dediğimiz kalıcı bir sürece evrilirse müdahale etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Guindos, işletmeleri ve sendikaları, bu enflasyon şokunu geçici kabul etmeye çağırarak, aksi takdirde diğer mal ve hizmetlerin de hızla pahalılanacağı uyarısında bulundu.

ECB'nin faiz oranlarını sabit tuttuğu son toplantısına atıfta bulunan de Guindos, yüksek enerji maliyetlerine rağmen Avro Bölgesi'nde bir resesyon beklemediklerinin altını çizdi.

De Guindos, yaz aylarından önce bir faiz artırımı olasılığına değinen belirli bir rota taahhüt etmediklerine işaret ederek, "Nisan ayında yapılacak bir sonraki toplantımızda elimizde çatışmanın etkilerine dair daha fazla veri olacak. Manşet ve çekirdek enflasyonun yanı sıra enerji, gübre ve gıda fiyatlarındaki gelişmelere göre karar vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bütçe disiplini ve artan savunma harcamalarına dikkati çeken de Guindos, şunları kaydetti:

"Savunma harcamalarının artacağı bu dönemde mali alanın sınırlı olduğu unutulmamalı. Hükümetler genel vergi indirimleri yerine, savunmasız gruplara yönelik geçici ve hedefli desteklere odaklanmalı. Mevcut belirsizlik ortamında güncel bir bütçeye sahip olmak kritik önemdedir."
  • Avrupa Merkez Bankası
  • Para Politikası
  • Çatışmalar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.