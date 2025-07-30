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Ekonomi

Orta Koridor güçleniyor: Türk Devletleri'nden ulaşım ve enerjide 2040 raporu

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 'Türk Ekonomileri 2024 Raporu'nu değerlendiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin konumu vesilesiyle bölgesel bir üs haline gelme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, raporun Teşkilat'ın 2040 vizyonuna katkı sağlayacak önemli bilgiler içerdiğini belirtti.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Orta Koridor güçleniyor: Türk Devletleri'nden ulaşım ve enerjide 2040 raporu
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Ekonomileri 2024 Raporu'nun, "Türk devletleri arasında ulaşım ve enerji bağlantısının güçlendirilmesi" başlığıyla hazırlandığı bildirildi.

Türkiye'nin, Türk Devletleri Resmi Ekonomi Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET) üyesi olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin rapora, Bakanlığa bağlı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ile Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları işbirliğinde katkı sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada yer alan stratejik konumuyla önemli bir jeopolitik avantaja sahip olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konum, Türkiye'nin lojistik ve ulaştırma faaliyetlerinde bölgesel bir üs haline gelmesine olanak tanımakta ve mal ile hizmet ihracatında önemli artış potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca Türkiye, enerji, ticaret ve ulaştırma açısından önemli bir koridor olarak öne çıkmaktadır. TDT çatısı altındaki ülkeler için enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği potansiyelini ortaya koyan bu rapor, TDT 2040 vizyonuna katkı sağlayacak önemli bilgiler içermektedir. Raporun hazırlanmasında katkı sunan Türk Akademiye, ERCNET üyesi kurumlara ve TDT'ye teşekkür eder, Türk dünyası olarak işbirliği içinde daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğe yürüdüğümüzü vurgularız."

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