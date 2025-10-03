İSTANBUL 23°C / 16°C
  Orta Koridor küresel güçleri karşı karşıya getirdi: Önemli bir ticaret güzergahı
Ekonomi

Orta Koridor küresel güçleri karşı karşıya getirdi: Önemli bir ticaret güzergahı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 'Kazakistan Enerji Haftası-2025 (KEW2025)' kapsamında açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Orta Koridor'un yakın gelecekte önemli bir ticaret güzergahı haline gelebileceğini söyledi. Pekin'den başlayıp İstanbul ve Kahire'ye uzanan Tarihi İpek Yolu'nun ötesine geçen Orta Koridor, Pekin'den başlayarak Londra'ya kadar devam ediyor.

AA3 Ekim 2025 Cuma 23:42
ABONE OL

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türkiye'den Kafkaslar'a, oradan Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'a ve devamında Orta Asya ile Çin'e uzanan Orta Koridor'un, yakın gelecekte önemli bir ticaret güzergahı haline gelebileceğini söyledi.

Büyükelçi Kapucu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen "Kazakistan Enerji Haftası-2025 (KEW2025)" kapsamında "Avrasya Ulaştırma Ağı: Orta Koridor" başlığıyla düzenlenen panelde konuştu.

Kapucu, Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için stratejik önem taşıyan ve Türkiye'den başlayarak Kafkaslar'a, oradan Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Koridor'un artan stratejik rolüne dikkati çekti.

Orta Koridor'un ülkelere önemli ekonomik avantajlar sağladığını belirten Kapucu, "Orta Koridor, yakın gelecekte önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir." dedi.

Kapucu, Orta Koridor'un önemli geçiş güzergahı olan Hazar Denizi'nin liman altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, bu bağlamda yatırımcı şirketler için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde Batı ile Doğu'yu birbirine bağlamasıyla rolünü artıran Orta Koridor'un ABD, Rusya ve Avrupa Birliği gibi küresel güçler arasında yeni bir uluslararası rekabete yol açtığını dile getiren Kapucu, Orta Koridor'un sürdürülebilirliği için bölgesel güvenliğin ve istikrarın önemini vurguladı.

Kapucu, Orta Koridor'un aynı zamanda gelişmekte olan ülkelere katma değerli ekonomiye geçiş ve ekonomik bağları güçlendirme fırsatı sunduğunu da kaydederek "Orta Koridor'un ülkeler arasında kurulabilecek stratejik bağlantı yollarından biri olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Orta Koridor kapsamında çeşitli güzergahların bulunduğunu anlatan Kapucu, son dönemde Karadeniz'in de gündeme geldiğini ancak ana hattın Türkiye üzerinden geçmesinin önem taşıdığını ifade etti.

