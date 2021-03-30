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Ekonomi

Ortak demir yolu projesinin iptali pahalıya patladı!

Malezya, Singapur ile ortak demir yolu projesinin iptali nedeniyle 77 milyon dolar tazminat ödedi.

AA30 Mart 2021 Salı 07:08 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 07:08
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Malezya ile Singapur arasında inşa edilmesi planlanan ve taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilen Hızlı Tren Demir Yolu (HSR) projesi için Malezya, iptal tazminatı olarak Singapur'a 77 milyon ABD doları ödeme yaptı.

Malezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Singapur tarafıyla yapılan görüşmeler sonucu 77 milyon dolarlık tazminat ödemesinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

HSR'nin iptalinin iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Malezya, Singapur ile iyi ilişkileri korumak ve iş birliğini güçlendirmek üzere kararlılığını sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile Singapur arasında seyahati 90 dakikaya indirmek üzere 2016'da sözleşmesi imzalanan 350 kilometrelik Hızlı Tren Demir Yolu projesi, henüz inşaatına başlanmadan Eylül 2018'de Malezya'nın talebi üzerine askıya alınmıştı.

Proje müzakerelerinin 2020'de devam etmesi beklenirken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müzakereler yıl sonuna kadar ertelenmişti.

Malezya Başbakanlığı 1 Ocak 2021'de, proje sözleşmesinin Malezya'nın talebiyle iptal edildiği belirtilerek "İki ülkenin yönetimi, bir takım müzakereler yapmak üzere masaya oturmuş ve teknik detaylarda istenilen anlaşmaya varılamamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

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