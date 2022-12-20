Ortaklık teklifi: Türkiye'den almak istiyoruz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Tarım Bakanı Desire Nzinga Brihanze ile Bilimsel Çalışmalar ve Teknoloji Geliştirme Bakanı Jose Mpanda Kabangu, iki ülke arasındaki tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi için Konya'yı ziyaret etti.

Bakanlar Brihanze ile Kabangu, Konya'da bir otelde tarım makineleri üreten Lukas Holland firmasının sahibi Asım Şen ve firma yöneticileriyle bir araya geldi.



Kabangu, Türkiye ile tarımsal faaliyetleri geliştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin tarımda kullandığı teknolojileri takip ettiklerini, bu kapsamda Lukas Holland firmasıyla iletişime geçtiklerini anlatan Kabangu, şunları kaydetti:

"Avantaj ve olanakları değerlendirmek için sahada bizzat inceleme yaparak çalışmak istedik. Sıcak karşılama ve misafirperverlik için müteşekkiriz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti teknolojisinin ve tarım üzerine olan kurulu düzenimizin gelişmesi, devamlılığı için bütün olanakları değerlendireceğiz. İki tarafın da kazan-kazan durumunu yaşadığı ticaretlere, teknolojilere gelişmelere açığız. Fırsatları değerlendirmek için buradayız. Meslektaşımla beraber iki ülke için de yararlı, faydalı olacak her işe açığız."

- ORTAKLIK TEKLİFİ: TÜRKİYE'DEN ALMAK İSTİYORUZ

Kabangu, ülkelerinde tarımsal faaliyetleri artırmak için Türkiye'nin tohumlarından da faydalanmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Asıl amacımız tohum bankasından gerekli tohumları, ülkemizde yetişebilecek ürünleri, mısır ayçiçeği gibi ürünleri buradan temin edip, ülkemizdeki tarımsal faaliyetleri tohum bankasından aldığımız tohumlarla güçlendirmeye çalışmak olacak. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Kongo arasında sağlamaya çalıştığı güzel sinerjiye, enerjiye karşı, o misafirperverliğe teşekkür etmek için gelmiş bulunmaktayız. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo ile iyi ilişkilerine istinaden biz de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni temsilen buradayız ve bu iyi ilişkileri, ortaklığı geliştirmek istiyoruz."

- "TOHUM BANKASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Brihanze de ülkelerinin 2 milyon kilometrekareyi aşkın bir yüzölçümüne sahip olduğunu, topraklarında tarımı yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Tohum bankası gibi bir imkandan faydalanmak istediklerini anlatan Brihanze, "Ülkemizdeki vatandaşlarımızın hangi tür tohumu ekebileceğini, hangi tür tohumu ihraç edebileceğini, hangi tür tohumu yetiştirebileceğini öğrenmeleri gerekiyor. Tohum bankası burada bizim için çok önemli. Çünkü Kongo'da sahip olmadığımız bir şey. Ayrıca Türkiye'de sahip olduğunuz imkanlara, dron gibi tarım topraklarında kullandığınız imkanların bir kısmına sahip değiliz. Bizim bir noktada ilgilendiğimiz de bu tür teknolojilere yatırım yapıp ülkemizde kullanılmasını sağlamak." diye konuştu.

Bakan Brihanze, iki ülke arasındaki demokratik ilişkilerin iyi durumda olduğunu, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

