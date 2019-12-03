'Örtülü ambargolar işaret fişeği oluyor'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir savunma alanında Türkiye’nin önüne getirilen örtülü ambargoların faydasını gördüklerini belirterek “Bizim için işaret fişeği oluyor” dedi. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’ kapsamında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtlan İsmail Demir, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı gibi harekatlar sonrası Türkiye’nin önüne getirilen yaptırımlar konusunda bir soru üzerine “Barış Pınarı’nda muhtelif ülkelerden ne tür açıklamalar geldi, gördünüz. Son dönemde çeşitli taleplerde yavaşlamalar, süre uzatmaları, bazı ürünlerin gönderilmemesi gibi tavırlarla karşılaştık” dedi.

ÖNCELİK SIRASI VAR

Demir “Bunlar uzun vadede bizim için faydalı oldu. Alt bileşenlerdeki çok detay ürünlerde dikkatimizden kaçmış bir konunun yabancı bağımlılığını gördüğümüzde yerlileştirmekle ilgili derhal harekete geçme fırsatı bulduk. ‘Şunu geciktiririz, bunu sonra veririz’ veya ‘vermeyiz’ gibi tavırlar bizim için işaret fişeği anlamına geliyor. Bunu duyunca bir anlamda uyanmış oluyoruz. Bazen şirketler bu yabancı bileşenleri gözden kaçırabiliyorlar. Yerlileştirmede öncelik sıramız var. Her ürüne bir anda saldıramıyorsunuz. Nelere öncelik vereceğimiz konusunda bunlar mesaj veriyor” dedi.

ATBAŞI ALANLAR

Savunma sanayisinde Türkiye’nin iyi bir yürüyüşü olduğunu belirten Demir, “Bu yürüyüş bulunduğumuz konumu düşündüğümüzde yetmez. Gerçekten koşmamız gerekiyor. Yakalamamız gereken çok sayıda hedef var. Koşmak için de koşmayı sağlayacak gerekli parametreleri, kas gücünü yerli yerine koymamız lazım. Bu insan kaynaklarına, stratejik ürünlere ağırlık vermektir” dedi. Türkiye’nin bir dizi alanda dünyada en iyi ya da en iyiler arasında olabileceğine işaret eden Demir, “Türkiye, elektronik harp, elektromanyetik sistemler, lazer, yapay zeka ve yazılım gibi bir dizi alanda ortaya koyacağı gayret ve yatırımla dünyayla at başı gidebilir” diye konuştu.

Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin filmler ve bilgisayar oyunlarında yer almasının da olumlu etki yaratacağını bildirdi.

F-35’İ KONUŞACAĞIZ

Demir, F-35 konusunda Türkiye için ortaklığın sürdüğünü, alınacak uçaklarla ilgili sözlerin devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin ortaklıktan çıkarılmasının muhatapları için de memnuniyet verici olmadığına işaret eden Demir şunları söyledi: “Acaba bir yol bulunur mu diye karşılıklı konuşacağız. Onların tavrı nasıl olur bilmiyorum ama bizim tavrımız olumlu yönde olacak.

Prof. Demir, TEI’de geliştirilmekte olan ve çekirdeği çalıştırılan motorun Atak ve Gökbey’de kullanılacağını açıkladı.