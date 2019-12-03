'Örtülü ambargolar işaret fişeği oluyor'
Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı sonrası Türkiye’nin önüne getirilen örtülü ambargoların ‘işaret fişeği’ olduğunu söyledi. Demir “Bağımlılığını gördüğümüz alanlarda yerlileşiyoruz” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir savunma alanında Türkiye’nin önüne getirilen örtülü ambargoların faydasını gördüklerini belirterek “Bizim için işaret fişeği oluyor” dedi. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’ kapsamında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtlan İsmail Demir, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı gibi harekatlar sonrası Türkiye’nin önüne getirilen yaptırımlar konusunda bir soru üzerine “Barış Pınarı’nda muhtelif ülkelerden ne tür açıklamalar geldi, gördünüz. Son dönemde çeşitli taleplerde yavaşlamalar, süre uzatmaları, bazı ürünlerin gönderilmemesi gibi tavırlarla karşılaştık” dedi.
ÖNCELİK SIRASI VAR
Demir “Bunlar uzun vadede bizim için faydalı oldu. Alt bileşenlerdeki çok detay ürünlerde dikkatimizden kaçmış bir konunun yabancı bağımlılığını gördüğümüzde yerlileştirmekle ilgili derhal harekete geçme fırsatı bulduk. ‘Şunu geciktiririz, bunu sonra veririz’ veya ‘vermeyiz’ gibi tavırlar bizim için işaret fişeği anlamına geliyor. Bunu duyunca bir anlamda uyanmış oluyoruz. Bazen şirketler bu yabancı bileşenleri gözden kaçırabiliyorlar. Yerlileştirmede öncelik sıramız var. Her ürüne bir anda saldıramıyorsunuz. Nelere öncelik vereceğimiz konusunda bunlar mesaj veriyor” dedi.
ATBAŞI ALANLAR
Savunma sanayisinde Türkiye’nin iyi bir yürüyüşü olduğunu belirten Demir, “Bu yürüyüş bulunduğumuz konumu düşündüğümüzde yetmez. Gerçekten koşmamız gerekiyor. Yakalamamız gereken çok sayıda hedef var. Koşmak için de koşmayı sağlayacak gerekli parametreleri, kas gücünü yerli yerine koymamız lazım. Bu insan kaynaklarına, stratejik ürünlere ağırlık vermektir” dedi. Türkiye’nin bir dizi alanda dünyada en iyi ya da en iyiler arasında olabileceğine işaret eden Demir, “Türkiye, elektronik harp, elektromanyetik sistemler, lazer, yapay zeka ve yazılım gibi bir dizi alanda ortaya koyacağı gayret ve yatırımla dünyayla at başı gidebilir” diye konuştu.
Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin filmler ve bilgisayar oyunlarında yer almasının da olumlu etki yaratacağını bildirdi.
F-35’İ KONUŞACAĞIZ
Demir, F-35 konusunda Türkiye için ortaklığın sürdüğünü, alınacak uçaklarla ilgili sözlerin devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin ortaklıktan çıkarılmasının muhatapları için de memnuniyet verici olmadığına işaret eden Demir şunları söyledi: “Acaba bir yol bulunur mu diye karşılıklı konuşacağız. Onların tavrı nasıl olur bilmiyorum ama bizim tavrımız olumlu yönde olacak.
Prof. Demir, TEI’de geliştirilmekte olan ve çekirdeği çalıştırılan motorun Atak ve Gökbey’de kullanılacağını açıkladı.
Atak’ın motoru 2020’de hazır
Pakistan’a Atak helikopteri satışında ABD’den motor konusunda alınacak lisans için sürecin devam ettiğini dile getiren Demir şunları söyledi: “Bürokratik işlemler devam ediyor. Şu anda kasti bir gecikme var diyemiyoruz. Türkiye’den daha çok Pakistan’ı ilgilendiren bir ihracat, sonucu bekleyip göreceğiz. Atak motoruyla ilgili bu tür soru işaretleri, ihracat izinleri oldukça ihracat konusunda önümüzü istediğimiz kadar net göremiyoruz. TEI’de geliştirilmekte olan ve çekirdeği çalıştırılan motor Atak ve Gökbey’de kullanılacak. Bu motoru belki önümüzdeki yılın sonunda çalıştırıyor olacağız ama bu helikoptere takılıp uçurulacağı anlamına gelmiyor. Sonrasında detaylı bir test süreci var. Bu süreç ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın zaman alıyor. Yoksa Atak’ın motorunu da önümüzdeki sene sonunda verdik diyebiliriz ama bu parametreler düşünüldüğünde biraz daha zaman alacak.”
Guardian aşağılamak için haber yaptı
İsmail Demir, İngiliz The Guardian gazetesinin “İngiliz şirket Baykar’a sistem satmasaydı, Türkiye şu anda İHA alanında global bir güç olamazdı” iddiasına da yanıt verdi. Demir “Bahsettikleri basit bir malzemeydi. Mekanik kilit. Aşağılamak için dünyaya böyle mesaj veriyorlar” dedi.
Yaptığımız her şeyi göstermiyoruz çünkü taş koyuyorlar
Savunma alanında gelen müşterilere ürünlerin videolarını veya tesisleri gösterdiklerine de anlatan Demir “Görenler ‘siz bu seviyede miydiniz’ diye şaşırıyorlar. Tesislerimizi görenler ‘Biz sizi küçümsemişiz’ diyorlar. Tabi her şeyi de göstermiyoruz çünkü sonra taş koyuyorlar” dedi. Demir “Bir ülkede başbakana İHA’ları anlatıyorduk. Dinledi ve ‘Güzel’ dedi. Cep telefonunda birkaç operasyon görüntüsü vardı. Onları gösterdik ve aynı şeyi anlatmış olmamıza rağmen ilgisi birden arttı. O görüntü müthiş etkili oldu. Bir başkası görüntüleri Batılı bir ülkeden zannetti ve ‘Siz bu seviyede misiniz?’ diye sıçradı. İnsanlar gördüğüne inanıyor” diye konuştu.
Milli savaş uçağı TSK’ya 2028’de katılacak
Milli Muharip Uçak’ın 2023’te hangardan çıkacağını, yer testleri ve motor testlerinin başlayacağını aktaran Demir, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönül rahatlığıyla bir filo olarak kullanması 2028-2029 gibi düşünülüyor.” diye konuştu. Projeye ortak olma potansiyeli bulunan ülkelerle, o ülkenin harekat ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı da dahil bir dizi analiz, değerlendirme yapıldığını anlatan Demir, bu sürecin çeşitli ülkelerle sürdüğünü söyledi. Demir, “Bazı şeyleri erkenden konuşmak bize uzun vadede zarar veriyor” ifadesini kullandı.
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