İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2021 Salı / 10 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8996
  • EURO
    9,4746
  • ALTIN
    441.034
  • BIST100
    1379.25
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alınacak
Ekonomi

Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alınacak

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı 'açık ihale' usulü ile ihale edilecek.

AA23 Mart 2021 Salı 08:49 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 08:49
ABONE OL

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı ihalesi, 7 Nisan saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.