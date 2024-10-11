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Ekonomi

Oruç Reis Somali yolunda... Süveyş Kanalı'nı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in (sismik araştırma gemisi) Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali'ye doğru güvenle ilerlediğini bildirdi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Oruç Reis Somali yolunda... Süveyş Kanalı'nı geçti
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Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, beraberindeki destek gemileri ve Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali'ye doğru güvenle ilerliyor." paylaşımında bulundu.

- ORUÇ REİS SOMALİ AÇIKLARINDA DOĞAL GAZ VE PETROL İÇİN VERİ TOPLAYACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat ediyor.

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

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