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Ekonomi

Türkiye bir ilki başaracak! Oruç Reis Somali'ye hareket etti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Somali'ye hareket etti. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek.

5 Ekim 2024 Cumartesi 13:41 - Güncelleme:
Türkiye bir ilki başaracak! Oruç Reis Somali'ye hareket etti
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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Somali'ye hareket etti.

Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başlamıştı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

4x2.520 kW dizel elektrik makina gücü bulunan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bugüne kadar denizlerde çok sayıda sismik faaliyet yürüten Oruç Reis, üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplam 23 bin kilometrekare alanda veri topladı.

Bu yıl Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzalamıştı. Bu anlaşmalar çerçevesinde milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, her biri yaklaşık beşer bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmeyi planlıyor.

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