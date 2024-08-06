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Ekonomi

Oruç Reis'in Somali seferi Fransızların radarında!

Somali'de Oruç Reis gemisinin yapacağı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları Fransız basının yakın takibinde.

Star Gazetesi6 Ağustos 2024 Salı 08:52 - Güncelleme:
Oruç Reis'in Somali seferi Fransızların radarında!
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MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin destek gemileriyle birlikte eylül sonunda Somali'ye giderek 3 blokta doğal gaz ve petrol arayacak olması Fransız medyasının gündeminden düşmüyor.

"TÜRKİYE, SOMALİ KARASULARINI KEŞFETMEYE HAZIRLANIYOR"

"Somali, Türkiye'nin Afrika'daki hidrokarbon arayışında ilk adım" başlıklı analiz yazısında "Mart ayında Mogadişu ile varılan anlaşma uyarınca Ankara, Somali karasularını keşfetmeye hazırlanıyor" denildi.

TÜRKİYE İÇİN AFRİKA'DA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Oruç Reis'in sonbaharda Aden Körfezi'ne doğru yola çıkacağı belirtilen haberde, "Oruç, Ege ve Karadeniz'den uzakta çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor. Eylül ayı sonundan itibaren Hint Okyanusu'nun Somali kıyısı açıklarında 5.000 km2'lik alana seyahat etmesi bekleniyor. Bu misyonun gönderilmesi Türkiye için Afrika'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu, Ankara'nın kıta üzerindeki nüfuzunu güçlendirme ve hidrokarbon tedarikini çeşitlendirme yönündeki ikili hedefinde bir ileri adıma işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"SOMALİ'DEN DAHA İYİ BİR YER OLAMAZDI"

Türkiye için Afrika'da petrol ve gaz arama ve çıkarma faaliyetlerine başlamak için Somali'den daha iyi bir yer olacağı belirtilen analiz yazısında, "Ankara, on yılı aşkın bir süredir Somali'nin ana ticari ve siyasi ortağı. Türk hükümeti burada insani yardım, savunma ve kalkınma ortaklıklarının yanı sıra altyapı inşaatlarını da artırıyor. Başkentin sokaklarında Türk bayrakları dalgalanıyor. 2011 yılında Mogadişu'yu harabe halinde ziyaret eden ilk yabancı devlet başkanının Türk cumhurbaşkanı olduğunu söylemek gerekir. Somali ve onu takip eden hükümetlerin asla unutmadığı bir jest. O tarihten bu yana Türk şirketlerine ana kamu ihaleleri ve ülkenin altyapısının yönetimi emanet edildi" denildi.

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