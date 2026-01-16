İSTANBUL 10°C / 3°C
OSB ve sanayi sitelerine 34 milyar liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda organize sanayi bölgeleri (OSB) için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Kacır, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayiye yönelik 34 milyar liralık kaynağa dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"OSB'lerimiz için 17,6 milyar lira, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldı. 2025'te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

