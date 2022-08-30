Öteki Avrupa! Onlar kimsenin bahsetmediği insanlar: Yardım kuyruklarının sonu görünmüyor

Avrupa'nın yüksek sıcaklıklarla, enerji kriziyle, orman yangınlarıyla ve yüksek enflasyonla mücadelesine bir yenisi daha eklendi.

İtalya'nın Milano kentinde çekilen görüntülerde, binlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İtalya'nın Milano kentinde gıda bankaları ve yardım merkezlerinin kapısında uzun kuyruklar oluştuğu dikkat çekti.

İhtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtan kuruluşun önünden başlayıp metrelerce uzayan kuyruk, saniye saniye kaydedildi.

EKMEK KUYRUKLARI VE SİYASET KURUMUNUN İLGİSİZLİĞİ



Aşağıda gördüğünüz video her şeyi anlatıyor, daha fazla yoruma gerek yok.

Öte yandan, videoda yer alan görüntülere ve ülkenin mevcut manzarasına tepkiler artıyor:

"25 Eylül'de hepimiz, İtalya'yı ve hükümetini yeniden yapmak için Parlamentoya gitmesi gerekenleri oylamaya çağrılacağız. Fakat çeşitli parti liderleri İtalya'daki bu durum hakkında konuştular mı? Sağdan başlayıp sola gidelim: Meloni, Berlusconi, Salvini, Renzi, Calenda ve Letta, Milano'da neler olduğunu fark ettiniz mi? Ve tekrar ediyorum: Milano'da, ülkenin az gelişmiş bir bölgesinde değil. Milano'da. Hayır, muhtemelen fark etmediler veya belki de istemiyorlar, bunu bize söylemeliler. Çünkü o zaman belki tutulacak sözler söylemek, haykırmak kolaydır; bu insanlara katılmak, onların ihtiyaçlarını gerçekten hissetmek, ters giden bir proje, vefat etmiş bir aile ferdi, artık olmayan bir gelir ya da kim bilir daha neler neler diye gözyaşlarını gerçekten hissetmek daha zordur."

"KİTAPLAR, DRAGHİ'NİN YÖNETİMİNDE ATM'LERİN BANKNOT DAĞITTIĞINI YAZACAK AMA..."

Videoyu Twitter'da yeniden yayınlayan, Senato Başkanlığı'nın eski sözcüsü gazeteci Giorgio La Porta'ydı:

"Bu, bir aydan kısa bir süre içinde hükümete girecek olanlara miras kalacak olan bir İtalya. Ekmek ve süt için Milano'da kilometrelerce kuyruk." diyen La Porta İtalyan siyasetinin yanlış uygulamalarının yanı sıra, yönetenlere yönelik olağan eleştirisini de ekledi:

"Ama kitaplar, Draghi'nin yönetiminde ATM'lerin banknot dağıttığını yazacak ... Ve Letta'nın Orban ve Putin'e takıntısı olduğunu. Güzel, tebrikler."

Star Gazetesi