Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine yönelik kararlı operasyonlarının ardından gücü iyice zayıflayan PKK'nın en sonunda kendisini feshetmesi, Doğu ve Güneydoğu'da sadece tarım, ticaret ve turizmi canlandırmayacak. Aynı zamanda bölgeyi Tarihi İpek Yolu'nun merkezi yapacak. Yıllardır Türkiye-Irak sınır hattında lojistik ve güvenlik riskleri oluşturan PKK tehdidinin ortadan kalkmasıyla, bölgedeki dengeler değişecek. Yeni süreçte önemi daha da artacak olan Habur'dan sonra en stratejik ve Irak'a direkt olarak geçişi sağlayacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların da yeni süreçte hızlanması bekleniyor. Basra Körfezi'nden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun merkezinde yer alan Ovaköy Sınır Kapısı'yla, 100 milyar dolarlık ticaret yolunun açılması bekleniyor. Bu da bölgenin cazibesini daha da artıracak.

GÜVENLİK ENGELİ AŞILDI

Türkiye ve Irak, doğrudan ticareti geliştirmek amacıyla ikinci bir sınır kapısı konusunda uzun süredir görüşüyor. Ankara, ikinci kapının karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtiyor. Basra Körfezi'nden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun merkezinde yer alan Ovaköy, projenin kritik bir geçiş noktası konumunda. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Habur Sınır Kapısı'na alternatif planlanan Ovaköy Sınır Kapısı ile Türkiye'nin bölgedeki lojistik etkisi artacak. Bu kapının açılması ile Türkiye'nin bölgesel ticaretteki rolü güçlenecek. Yeni sınır kapısı, İpek Yolu için bir milat olarak kabul ediliyor.

BASRA'DAN AVRUPA'YA YENİ TİCARET DAMARI

Sabah'ın haberine göre, Kritik merkezi Ovaköy olan, Basra Körfezi'nden Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan en kısa ve güvenli güzergâh olan Kalkınma Yolu projesinin, yıllık 1.7 trilyon dolarlık Körfez- Avrupa ticaretinde en cazip rota haline gelmesi bekleniyor. Ovaköy hattının taşıma süresini 7 güne, maliyeti ise yüzde 30'a kadar düşüreceği hesaplanıyor. Ekonomi uzmanlarına göre, bu güzergâh tam kapasiteye ulaştığında yıllık taşımacılık hacmi 150 milyon tona kadar çıkabilir. Bu koridor tam anlamıyla işlerlik kazanırsa, Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezinden küresel lojistik aktör konumuna yükselmesi kaçınılmaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre, proje tamamlandığında Türkiye'nin lojistik geliri yılda 10 milyar dolar artabilir.

HAREKETE GEÇTİLER

Ovaköy hattının sadece devletlerin değil, özel sektörün de radarında olduğunu belirten Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, "Yıllardır güvenlik nedeniyle ötelenen potansiyel, şimdi gerçeğe dönüşüyor. Ovaköy hattı sayesinde Şırnak ve çevresinde lojistik üsler, antrepolar ve servis alanlarıyla birlikte en az 20 bin kişilik istihdam bekliyoruz" dedi.

Bölge iş dünyasının yatırım iştahını artıran bir diğer isim olan Gaziantep merkezli taşımacılık firması sahibi Hüseyin İpek, şunları söyledi: Şu anda Habur üzerindeki geçişlerde hem yoğunluk hem siyasi riskler taşıyoruz. Ovaköy üzerinden geçecek hatla birlikte hem zaman hem maliyet avantajı sağlayacağız. Biz şimdiden depo yatırımı için arsa arıyoruz.