Oteller ne zaman açılacak? Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:03 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:03

BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU: Korona ile mücadelede en iyi ülkelerden biriyiz. Yabancı turistler bizim ülkemizi tercih eder mi, bir çok Avrupa ülkesinden daha başarılı olduk Korona’da. Ülkemizi Türkiye markasını üst seviyeye taşır mı bu durum?

MEHMET ERSOY: Başkalarının hatalarını fırsat görmemek gerekiyor. Bu yaz sıkıntılı bir yaz. Tek başına bizim başarılı olmamız yetmiyor. Çok aşamalı ve kademeli olacak. Yurt dışı hatlarını tekrar trafiğe açmamız gerekiyor. Sağlık konusunda tek bir alanda başarılı olmak yetmiyor. Korona virüsüyle savaşıyorken ekonomi virüsüyle savaşıyor hale geleceğiz ki başladı bu. Her şeye rağmen hem sağlık hem hastane alt yapısına bakıldığı zaman şuan en iyi ülke Türkiye diyebiliriz. Hastalığın pick yapıldığı dönemde çok şükür bizim hastane kapasitemiz %68’e kadar geldi hala atıl kapasite vardı ki bu aydan itibaren bir çok şehir hastanesi de ilave olarak açılacak. Biz çok kuvvetli girdik sağlık olarak öyle de devam ediyor. İnşallah bunların meyvesini de yavaş yavaş alırız.

BSN: Oteller ne zaman açılıyor?

MEHMET NURİ ERSOY: İç pazarda kuvvetli olan markalar Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş açılmaya başlar diye düşünüyorum. Biz herhangi bir kapatma vermedik aslında. Hem yurt içi hem yurt dışı durdurulduğu için şimdi artan trafikle şimdi yavaş yavaş otellerde açılmaya başlayacaktır.

BSN: Otellerin kapasiteleri %50 ile sınırlı mı kalacaktır? Böyle söylemler dolaşıyor.

MEHMET NURİ ERSOY: Bizim kapasite ile ilgili bir sınırımız yok. Bizim sosyal mesafe ile ilgili bir sınırımız var. Fiziki ortamlar olsun, şezlonglar olsun, masalar olsun. Dünya genelinde kabul görmüş sosyal mesafe uzaklığı 1,5 metre siz o 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde kapasitenin ne kadar olduğu çok bilim kurulunu ve bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Yeter ki sosyal mesafenizi koruyun. Kapasite bizim kriterimiz değildir bizim kriterimiz sosyal mesafedir.

BSN: Uçaklarda bu durum nasıl olacak?

MEHMET NURİ ERSOY: Uçak konusu sadece Türkiye tarafından alınacak bir karar değildir. Uluslararası uçuş komiteleri tarafından değerlendirilen ortak bir karara varılacaktır. Çok kısa biri süre içerisinde 1 hafta 10 gün kadar diye düşünüyorum. Uçaklarımız ağırlıklı olarak dış hat uçtuğu için yurt dışındaki bütün ulusların trafiğini yaptığı bir mutabakat yapmaları gerekiyor. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Çok kısa sürede netleşir diye düşünüyorum.