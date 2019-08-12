Otellerde yer yok çadır kurdular

Turizmde parlak bir dönem yaşayan Türkiye’de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz’deki otellerde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Sektörde bu yıl 50 milyonun üzerinde yabancı turist hedeflenirken, sayıdaki artış devam ediyor. İç pazarda ise özellikle bayram tatillerinde

hareketlilik zirveye çıkıyor. Yaklaşık 1,5 milyon nitelikli yatak kapasitesine sahip Türkiye’de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz’deki oteller doldu, talepte bulunanlara ise “yer yok” yanıtı veriliyor. Güney Ege’nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka, Datça ile Fethiye’ye giden yollarda bayram trafiği yoğunluğu yaşanırken, bölgede hizmet veren butik ve beş yıldızlı otellerde de doluluk yaşanıyor. Bölgede yer bulamayan ziyaretçiler, çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.

ARTIŞLAR SÜRECEK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde güzel bir sezon yaşadıklarını söyledi. Yabancı turist sayısında geçen yıllara göre yüzde 17’lik bir artış yaşandığına değinen Atmaca, “Özellikle Ege ve Akdeniz’de hemen hemen tüm tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı, taleplere cevap veremiyoruz” dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de “Doluluk oranlarımız gayet iyi. Tatilin 9 güne uzatılmamasının herhangi bir olumsuzluğu olmadı. Zaten iç pazarda kalış süresi 3 ile 5 gün arasında” diye konuştu.

RUS İLGİSİ BÜYÜK

Eylül ve ekim ayları rezervasyonlarının da iyi bir noktada olduğunu ifade eden Sili, özellikle Avrupa ülkelerinden ve Rusya’dan turistlerin gelmeye devam edeceğini bildirdi.