Otellerde yer yok çadır kurdular
Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 1.5 milyon nitelikli yatak kapasitesine sahip Türkiye’de, Ege ve Akdeniz’deki otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yer bulamayanlar ise çadır kurdu.
Turizmde parlak bir dönem yaşayan Türkiye’de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz’deki otellerde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Sektörde bu yıl 50 milyonun üzerinde yabancı turist hedeflenirken, sayıdaki artış devam ediyor. İç pazarda ise özellikle bayram tatillerinde
hareketlilik zirveye çıkıyor. Yaklaşık 1,5 milyon nitelikli yatak kapasitesine sahip Türkiye’de, Kurban Bayramı dolayısıyla özellikle Ege ve Akdeniz’deki oteller doldu, talepte bulunanlara ise “yer yok” yanıtı veriliyor. Güney Ege’nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Akyaka, Datça ile Fethiye’ye giden yollarda bayram trafiği yoğunluğu yaşanırken, bölgede hizmet veren butik ve beş yıldızlı otellerde de doluluk yaşanıyor. Bölgede yer bulamayan ziyaretçiler, çadır kamp alanlarında tatillerini geçiriyor.
ARTIŞLAR SÜRECEK
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde güzel bir sezon yaşadıklarını söyledi. Yabancı turist sayısında geçen yıllara göre yüzde 17’lik bir artış yaşandığına değinen Atmaca, “Özellikle Ege ve Akdeniz’de hemen hemen tüm tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı, taleplere cevap veremiyoruz” dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de “Doluluk oranlarımız gayet iyi. Tatilin 9 güne uzatılmamasının herhangi bir olumsuzluğu olmadı. Zaten iç pazarda kalış süresi 3 ile 5 gün arasında” diye konuştu.
RUS İLGİSİ BÜYÜK
Eylül ve ekim ayları rezervasyonlarının da iyi bir noktada olduğunu ifade eden Sili, özellikle Avrupa ülkelerinden ve Rusya’dan turistlerin gelmeye devam edeceğini bildirdi.
REZERVASYON YOKSA GELMEYİN
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yücel Okutur ise turistik tesislerin tamamen dolduğunu, rezervasyon yaptırmadan gelecek ziyaretçilerin yer bulmada güçlük çekeceklerini bildirdi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Kurban Bayramı’nı Marmaris ve Ege’nin dolu dolu geçireceğini kaydetti. “Bayramda iç pazarla birlikte dolu dolu bir bayram geçireceğizı” diyen Bülbüloğlu, yüksek sezona denk gelen bayramı iç pazarla birlikte güzel şekilde geçireceklerini söyledi.
FETHİYE DOLDU TAŞTI
Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Fethiye’nin yaklaşık 50 bin yatak kapasitesiyle tatilcileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Bölgedeki otellerin büyük çoğunluğunun yüzde 100 doluluğa ulaştığını anlatan Uysal, şöyle konuştu: “Tesislerimiz, yaşanacak yoğunluk için hazırlıklarını tamamladı. Bölgeye gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlayıp evlerine yollayacağız. Bölgede butik otellerden tatil köylerine her keseye uygun konaklama sunan tesisimiz bulunuyor. Tatil rezervasyonunu yapmayan misafirlerimiz bölgede hala boş yer bulabilir. Bayram tatilinden sonra da maviyle yeşilin kucaklaştığı ilçemizde vatandaşları güzel zaman geçirmeye davet ediyoruz.”
PROGRAMLAR HAZIR
Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise turizmciler olarak iyi bir sezon geçirdiklerine dikkati çekti. Kurban Bayramı öncesi 9 günlük bir tatil beklentisi oluştuğunu ancak 5 günlük tatilde bile yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşıldığını belirten Dahaoğlu, “Tatilin uzatılmaması bizleri etkilemedi” ifadelerini kullandı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum’un Ege Bölgesi’ndeki en popüler yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Kavala, “Bayramda da yoğun bir talep yaşanıyor. Otellerimiz de buna göre programlarını yaptı. Kurban Bayramı’nı kutlamak üzere hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır durumdayız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.