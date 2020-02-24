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Ekonomi

Otellerin doluluk oranı ocak ayında yüzde 61,9'a yükseldi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), ocak ayında otel doluluklarının yüzde 61,9 olduğunu açıkladı.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi12:36 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:36

Analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Ocak 2020 Destinasyon Performans Raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye'nin Ocak 2020 otel dolulukları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak yüzde 61,9 olarak gerçekleşti. Bu oran Ocak 2019'da yüzde 58,1 olmuştu.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) geçen yıla göre yüzde 8,9 artış göstererek 62,4 avrodan 68 avroya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 16 artışla 36,2 avrodan 42 avroya yükseldi.

Ocak 2020'de Avrupa ortalaması doluluklarda yüzde 58,5, ortalama günlük satılan oda bedelinde 101,1 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise 59,1 avro olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, yılın ilk ayındaki yükselişe rağmen şubat ayının yavaş geçtiğini, mart ayının da yavaşlama işaretleri verdiğini, bu nedenle şubat ile mart ayı doluluklarında ve fiyatlarında gerileme meydana gelebileceğini savunuyor.

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İstanbul'un Ocak 2019'da yüzde 62,9 olan otel doluluk oranı, Ocak 2020'de yüzde 9,7 artarak, yüzde 69 olarak ölçüldü.

Ocak 2019'da 76,6 ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8,1 artışla 82,8 avroya, 48,2 avro olan odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18,6 artışla artışla 57,2 avroya yükseldi.

Öte yandan, Antalya'da Ocak 2020 otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak, yüzde 56,5 oldu. Ocak 2019'da bu oran yüzde 57,1 olarak gerçekleşmişti. Ocak 2019'da günlük ortalama 43,7 avroya satılan oda bedeli yüzde 6,8 artışla 46,8 avroya, 24,9 avro olan odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 5,8 artışla 26,1 avroya çıktı.

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir dışında kalan şehirlerde ise Ocak 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarak yüzde 51,3 olarak gerçekleşti. Ocak 2019'da bu oran yüzde 50,2 olmuştu. Anadolu'da Ocak 2019'da 39,9 avro olan ortalama günlük satılan oda bedeli Ocak 2020'de yüzde 4,4 artışla 41,6 avroya, 20 avro olan odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 6,5 artışla 21,3 avro oldu.

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