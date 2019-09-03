Otoban ve hızlı tren için iş birliği yapalım

Türkiye’nin ulaşım ağları konusundaki tecrübesi ve başarısı dünya ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir dizi temas için Türkiye’de bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis, “Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katılımıyla Çekya Başbakanı Andrej Babis onuruna çalışma yemeği düzenlendi. Babis, buradaki konuşmasında Türkiye ziyaretinde kendisine Çek iş insanlarının da eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasında ümit vadeden iş birliği alanları olduğunu söyledi.

YENİ ÇALIŞMALAR

Her iki ülkenin de mevcut ticaret hacminden memnun olmadığını dile getiren Babis, Çekya’nın ürettiği malların yüzde 87’sini Avrupa Birliği’ne ihraç ettiğini ancak hükümetin girişimcileri yeni pazarlara açılması konusunda desteklediğini anlattı. Babis, Çek şirketlerinin Türkiye’de akıllı şehir, madencilik, enerji alanlarında başarılı projeler yürüttüğünü hatırlattı. Babis “Bizim uzun dönemli bir yatırım planımız da var. Otoban ağını tamamlamak ve yüksek hızlı trenlere yatırım yapmak istiyoruz. Eminim ki bu konularda iş birliği yapabiliriz” dedi. Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek de Türkiye’nin özellikle son 10 yılda endüstriyel ve inovatif ekonomi alanında yaşadığı gelişmeyi takdir ettiklerini belirterek, iş birliklerini devam ettireceklerini dile getirdi. Türkiye ile yeni iş birliği imkanları olduğunu kaydeden Havlicek, “Enerji, çelik ve ilaç sektöründe iş birlikleri geliştirilebilir, taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlıyoruz, tüm pozisyonların tartışılıp incelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

YATIRIMLARI ARTIRALIM

Bakan Pekcan ise “Çekya’dan Türkiye’ye yaklaşık 600 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu yatırımların artarak devam etmesini istiyoruz. Teknoloji yatırımlarını Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi teknoloji seralarına dönüştürdüğümüz serbest bölgelerimizde de Türk ve Çek ortak yatırım projeleri olarak görmekten mutluluk duyarız”

5 MiLYAR DOLAR HEDEFiMiZ VAR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Çekya ile ticari ilişkileri daha da genişletmek istediklerini belirterek, “Önümüzdeki dönem Çekya ile daha fazla ticaret ve yatırım yapabileceğimize inanıyorum. Şu an 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmini rahatlıkla 5 milyar dolara çıkarabiliriz. Türkiye’ye gelen Çek yatırımlarının daha da artması için Çekya firmalarını ülkemize bekliyoruz. Orta Avrupa’da en iyi iş ve yatırım ortamına sahip Çekya’ya daha fazla Türk girişimcinin gitmesi için de birlikte çalışmaya hazırırız.” diye konuştu. Türk müteahhitlerinin geçen sene yurt dışında 19 milyar dolarlık 261 proje üstlendiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunlar arasında enerji santralleri, kara yolu, tünel ve köprülerin bulunduğunu aktardı.