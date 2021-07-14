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Ekonomi

Otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirildi

Şehirlerarası otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:57 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

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