Otoda tüm işlemler e-devlette olacak

e-Devlet’te 4 binden fazla elektronik hizmetin, kullanıcılara sunulduğunu dile getiren Turhan, kasım ayında günlük ortalama 7 milyon 605 bin 550 hizmet kullanımı gerçekleşirken, toplam hizmet kullanım sayısının ise 228 milyon 166 bin 513 olduğunu bildirdi. Turhan, kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilmesinin hedeflendiğini söyledi.

2.5 MİLYAR İŞLEM YAPILDI

Turhan, “Bu şekilde kurgulanacak hizmetler ile kullanıcıların konumlarına göre öneriler sunabilecek asistan uygulamalar geliştirilebilecek.” dedi. Turhan, bu yıl toplam hizmet kullanım sayısının 2 milyar 527 milyon 133 bin 163’e ulaştığına dikkati çekerek, bu kapsamda “Alt-Üst Soy Bilgisi” sorgulama hizmetinin 34 milyonun üzerinde kullanıldığını belirtti.